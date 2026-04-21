Cuánto cobran jubilados en mayo 2026 tras el aumento confirmado en ANSES.

La ANSES aplicará en mayo de 2026 una nueva actualización en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. El incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los haberes según la inflación informada por el INDEC.

Luego de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor de marzo fue del 3,4%, ese mismo porcentaje se trasladará a los ingresos previsionales del próximo mes. De esta manera, ya quedaron definidos los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados con el aumento.

ANSES: Cuánto cobran jubilados en mayo 2026 tras el aumento confirmado

La ANSES aplicará en mayo una nueva actualización en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. El incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los haberes según la inflación informada por el INDEC.

Luego de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor de marzo fue del 3,4%, ese mismo porcentaje se trasladará a los ingresos previsionales del próximo mes. De esta manera, ya quedaron definidos los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados.

Jubilados ANSES: cuánto cobran

ANSES: Cuánto cobra un jubilado en mayo 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima pasará a $393.250,17. Este valor corresponde al haber básico mensual antes de sumar refuerzos extraordinarios. En tanto, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán $2.646.201,22, también con el ajuste automático del 3,4%. El aumento se acredita de manera directa, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que forma parte del mecanismo habitual de movilidad previsional.

Uno de los puntos centrales para mayo será la continuidad del bono extraordinario destinado a jubilados de menores ingresos. Según lo previsto, el refuerzo de $70.000 seguirá vigente para quienes cobran la mínima. Sin embargo para los que cobren mayores montos, no habrá bonos como sucedió en los últimos dos años.

De esta forma, un jubilado que percibe el haber mínimo cobrará en total:

Jubilación mínima: $393.250,17

Bono extra: $70.000

Total mensual: $463.250,17

En los casos de quienes superan levemente la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Aumento para jubilados y pensionados en abril

Nuevos valores: cómo quedan otras prestaciones de ANSES

El aumento también impacta sobre otras prestaciones administradas por ANSES. Los nuevos valores de mayo serán:

PUAM: $314.600,12

$314.600,12 PNC por invalidez o vejez: $275.275,12

En estos casos también podría sumarse el bono extraordinario, según corresponda. La actualización mensual intenta acompañar la evolución de los precios en un escenario donde los jubilados destinan buena parte de sus ingresos a medicamentos, alimentos y servicios básicos. Sin embargo, la discusión por el poder adquisitivo del sector previsional continúa abierta.