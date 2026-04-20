Beneficios invisibles de ANSES que nadie cobra por falta de información: cuáles son y qué hay que hacer

La ANSES tiene un beneficio económico que, a pesar de estar vigente, pasa desapercibido para muchas familias. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU) , una ayuda que se entrega una sola vez para acompañar eventos familiares importantes como el nacimiento de un hijo, la adopción de un menor o el matrimonio. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se cobra mes a mes, las APU se abonan en un único desembolso y no requieren actualización periódica.

El monto más llamativo es el correspondiente a adopción: en abril de 2026 alcanza los $476.268. Este dinero busca cubrir parte de los gastos administrativos y judiciales que implica un proceso de adopción. Quienes reciban este bono también pueden seguir percibiendo la AUH (en abril, $136.666 por cada hijo a cargo).

Otros montos de las Asignaciones de Pago Único

Por adopción: $476.268 (fijo, por cada adopción concretada).

Por nacimiento: hasta $476.268, según los ingresos del grupo familiar.

Por matrimonio: hasta $77.000, también de acuerdo con los ingresos.

Requisitos para acceder al bono por adopción

No todos pueden solicitarlo. Hay condiciones claras:

Adopción legalmente concretada: es imprescindible presentar la sentencia judicial que acredite la adopción del niño, niña o adolescente. Pertenecer a uno de estos grupos: Trabajadores registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Titulares de la AUH o Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). No superar los topes de ingresos: Ingreso familiar anual: hasta $5.445.190.

Ingreso individual de cada miembro de la pareja: hasta $2.722.595 por año.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, hay que reunir:

DNI del solicitante y del menor adoptado.

Sentencia judicial de adopción (o partida de nacimiento actualizada).

Constancia de CUIT o CUIL.

Formulario de solicitud (se descarga desde la web de ANSES).

Paso a paso: cómo solicitar el bono desde casa

El procedimiento es completamente online a través de la plataforma Mi ANSES. No hace falta ir a una oficina.

Verificar requisitos: antes de empezar, confirmar que se cumplan los topes de ingresos y tener toda la documentación digitalizada. Ingresar a Mi ANSES: usar CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sitio oficial. Seleccionar "Asignaciones de Pago Único": dentro del menú de trámites. Completar el formulario: cargar los datos personales y los del menor, y adjuntar la sentencia de adopción y los DNI. Enviar la solicitud: una vez completado, el sistema genera una confirmación por correo electrónico o en la app. Seguir el estado del trámite: desde Mi ANSES se puede consultar si fue aprobado y conocer la fecha de pago.

Cuándo se cobra

El calendario de pagos para las Asignaciones de Pago Único comienza en la segunda semana de abril, organizado por terminación del DNI del titular. El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario recibe otras prestaciones sociales.

Un beneficio que nadie debería dejar pasar

A pesar de que el monto es significativo y el trámite es sencillo, muchos argentinos desconocen la existencia de esta ayuda. ANSES no suele publicitarla activamente, y la información circula más por recomendación que por canales oficiales. Si conocés a alguien que haya adoptado recientemente o esté por hacerlo, compartí esta nota: esos $476.268 pueden marcar una gran diferencia.