La mató, simuló un suicidio y terminó tirándose de un piso: las pericias reconstruyeron el caso de los estudiantes

Los informes de los distintos peritajes que forman parte de la investigación por la muerte de los estudiantes de Psicología en Rosario arrojaron nueva información relevante para la causa. Los datos obtenidos reforzarían la hipótesis de femicidio seguido de suicidio en el caso de Sophia Civarelli.

El progreso de la investigación estaría dado por la confirmación de que en la escena del crimen, en el departamento del barrio Lourdes, fue adulterada. Este escenario refuerza la sospecha de que el agresor intentó encubrir el asesinato antes de quitarse la vida.

Cómo fueron los hechos

El pasado jueves, Sophia Civarelli, de 22 años, fue hallada muerta en su cama, en un edificio ubicado en la calle 3 de Febrero al 2400. Su cuerpo presentaba una herida profunda en el cuello. A unas trece cuadras de distancia, su pareja, Valentín Alcida, murió tras tirarse desde un octavo piso minutos después de haber llamado al 911.

Según la justicia rosarina, Alcida habría intentado acomodar la escena para simular una situación distinta antes de abandonar el departamento. Después de la autopsia, la fiscal Carla Ranciari precisó que la muerte de Civarelli ocurrió “entre 10 a 15 horas antes del hallazgo” del cuerpo, posiblemente el viernes a la madrugada.

En la vivienda se halló una carta, presuntamente escrita por Alcida, donde afirmaba que Sophia se había quitado la vida y que él no había podido salvarla. Para los investigadores este documento es ahora considerado una maniobra de distracción para eludir su responsabilidad.

Las amigas de Civarelli aportaron testimonios clave a la causa. Describieron a Valentín como una persona controladora y extremadamente celosa, que vigilaba constantemente los movimientos de su novia. De acuerdo a los relatos, la convivencia estaba deteriorada y Sophia ya había manifestado su intención de separarse. La joven esperaba conseguir estabilidad económica para poder mudarse sola.

Quiénes eran Sophia y Valentín

Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia, una localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. En el pueblo vivía con su mamá y viajaba con frecuencia para poder asistir a la facultad, donde estudiaba psicología.

Cursando la carrera conoció a Alcida y al poco tiempo empezaron una relación. Hacía unos meses ella había decidido mudarse con él, para no tener que viajar todos los días. Valentín era oriundo de Los Surgentes, una localidad de provincia de Córdoba, y se había mudado a Rosario para estudiar.

En su perfil de Instagram compartía numerosas fotos con muestras de cariño hacia Civarelli como “Qué mujer”, “te amo, preciosa” y “mujer hermosa”. Según la fiscal, los vecinos no escucharon gritos, golpes ni ningún ruido extraño la noche en que la mató.