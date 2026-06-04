Problema en Francia a días del Mundial 2026: disputa de los jugadores con la federación

Cuando faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026, la selección de Francia atraviesa una situación inesperada fuera del campo de juego. A pesar de ser considerada una de las principales candidatas al título, el equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene diferencias con la Federación Francesa de Fútbol por la cantidad de entradas disponibles para familiares y por las primas económicas vinculadas a la competencia. Más all;a de la derrota 2-1 ante Costa de Marfil, lo cierto es que hay otros problemas más graves.

Según trascendió en medios franceses, varios integrantes del plantel expresaron su descontento por las condiciones establecidas por la dirigencia respecto al reparto de entradas para familiares y allegados durante la Copa del Mundo.

La situación salió a la luz luego de una reunión encabezada por Philippe Diallo, presidente de la FFF, quien informó a los jugadores sobre la cantidad de tickets que tendrán disponibles para cada encuentro.

El reclamo por las entradas para familiares

El principal punto de conflicto gira en torno al número de entradas asignadas a cada integrante del seleccionado. De acuerdo con la información difundida por la prensa francesa, cada futbolista contará con ocho entradas por partido. De ese total, solamente dos serán gratuitas, mientras que las seis restantes deberán ser abonadas.

La decisión generó malestar dentro del plantel, ya que muchos jugadores consideran insuficiente esa cantidad teniendo en cuenta que el Mundial 2026 se desarrollará en tres países y que numerosos familiares y personas cercanas planean acompañarlos durante el torneo.

La postura de los futbolistas se basa en la importancia de contar con el respaldo de su entorno en una competencia de máxima exigencia, especialmente en un torneo que puede extenderse durante varias semanas en caso de avanzar a las instancias decisivas.

Las primas económicas también generan tensión

El desacuerdo no se limita únicamente al tema de las entradas. Otra de las diferencias entre el plantel y la Federación Francesa está vinculada a los premios económicos que recibirán los jugadores por participar y por los resultados obtenidos durante el Mundial 2026.

Según difundieron medios del país galo, la dirigencia decidió reducir los montos inicialmente previstos debido a los elevados costos logísticos que demandará la participación de Francia en una Copa del Mundo organizada simultáneamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La medida no fue bien recibida por referentes del plantel, que esperaban condiciones similares a las negociadas en competiciones anteriores. No obstante, las conversaciones entre ambas partes continuaron durante los últimos días y las señales son positivas. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que existe predisposición para alcanzar un acuerdo que satisfaga tanto a los futbolistas como a la Federación.

Un gesto para bajar la tensión

Pese al conflicto, los jugadores decidieron enviar un mensaje de profesionalismo y compromiso. Durante la jornada del martes participaron de diferentes actividades organizadas por los patrocinadores oficiales de la selección francesa, cumpliendo con los compromisos comerciales previstos antes del viaje rumbo a Norteamérica.

La presencia del plantel en esos eventos fue interpretada como una señal de buena voluntad en medio de las negociaciones. Los futbolistas consideran que están cumpliendo con todas sus obligaciones y esperan una respuesta similar por parte de los dirigentes. Aunque la situación todavía no está completamente resuelta, ambas partes intentan evitar que el conflicto afecte la preparación deportiva del equipo.