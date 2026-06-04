España "B" empata 1-1 con Irak en un discreto partido de despedida antes del Mundial

Amistoso internacional - España contra Irak

La ​selección española empató el jueves 1-1 como local con Irak en un partido ‌de preparación para ‌el Mundial, en el que el DT Luis de la Fuente dio descanso a muchos futbolistas clave.

Ahora, a España le queda el choque con Perú, que se jugará la próxima semana en suelo mexicano, para ​dar los ⁠toques finales al equipo antes del Mundial.

De ‌la Fuente dejó fuera a Lamine ⁠Yamal, Nico Williams, David ⁠Raya, Víctor Muñoz, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri y Mikel Oyarzabal por ⁠motivos de forma física, lo que ​dejó a España con una ‌alineación totalmente alternativa.

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El resultado fue ‌una despedida discreta en casa antes ⁠de viajar a Norteamérica el viernes. La campeona de Europa jugará en el Mundial en el Grupo H contra Cabo Verde, ​Arabia ‌Saudita y Uruguay.

España tuvo dificultades para doblegar a una ordenada selección iraquí cuyo compacto bloque defensivo impidió a los anfitriones encontrar su ritmo.

El local se ⁠adelantó en el minuto 16 en un rápido contraataque, con Ferran Torres irrumpiendo por el centro hasta el área antes de batir al portero.

Irak empató por medio de Merchas Doski en el minuto 27 con un magnífico disparo ‌de zurda desde un ángulo difícil en el borde izquierdo del área. El balón pasó por encima del portero del Barcelona, Joan García, que estaba ligeramente adelantado, y se coló ‌en la red.

Torres estrelló un balón en el larguero en el minuto 40, pero a ‌España le ⁠costó crear ocasiones claras ante un rival disciplinado que disputará su segundo ​Mundial y se medirá en el Grupo I a Francia, Senegal y Noruega.

Con información de Reuters