Marfileño Doué brilla en sorprendente triunfo 2-1 sobre Francia en amistoso previo al Mundial

Partido amistoso internacional: Francia contra Costa de Marfil.

Guela Doué se convirtió el jueves en la pesadilla de ‌la selección de ‌su hermano al marcar un gol y asistir en el tanto de la victoria, lo que permitió a Costa de Marfil lograr una sorprendente remontada e imponerse 2-1 ​a Francia en ⁠un partido de preparación para ‌el Mundial disputado en Nantes.

El ⁠defensa del Estrasburgo, ⁠hermano mayor del delantero de Francia y del París Saint-Germain Désiré Doué, igualó ⁠la contienda a los 53 ​minutos tras un golazo ‌de Rayan Cherki que ‌abrió el marcador poco antes del ⁠descanso.

A los 84 minutos envió el centro que Amad Diallo convirtió en el gol de la ​victoria, ‌dando a los Elefantes su primera victoria de la historia sobre Les Bleus.

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Francia parecía tener el partido bajo control tras una ⁠primera parte prometedora, pero el equipo de Didier Deschamps se desmoronó tras el descanso, cuando Costa de Marfil aprovechó una serie de errores defensivos.

Les Bleus, que llevaban una racha de nueve ‌partidos sin conocer la derrota, se enfrentarán a Irlanda del Norte en su último partido de preparación, el lunes en Lille.

En el Mundial, que ‌comienza la próxima semana, Francia integrará el Grupo I, donde se medirá con Irak, ‌Noruega ⁠y Senegal. Costa de Marfil, en tanto, está encuadrada en ​el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Curazao.

Con información de Reuters