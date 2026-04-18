Una pareja de jóvenes apareció muerta en Rosario y se investiga "muerte dudosa"

Una pareja de jóvenes apareció muerta en la ciudad de Rosario este viernes por la tarde. La joven, de 22 años, fue hallada con un corte en el cuello en un departamento de la localidad rosarina de Lourdes, mientras que su novio falleció poco después tras arrojarse de un edificio cercano. El caso, ocurrido en pleno centro, está siendo investigado como muerte dudosa sin descartar hipótesis de femicidio.

El hecho se conoció en la madrugada del viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre un presunto intento de suicidio en un inmueble ubicado en la calle 3 de Febrero al 2400. Al llegar, la Policía encontró sin vida a la víctima, quien presentaba una herida cortante en el cuello. Horas más tarde se confirmó la muerte de su pareja, quien se supo cayó desde un octavo piso en otro edificio de la misma zona.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carla Ranciari, quien desde el lugar explicó que el joven dejó una carta en la que relató que su novia había intentado quitarse la vida y que él, al no poder salvarla, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, los investigadores trabajan para esclarecer si se trató de un suicidio o si hubo intervención de terceros.

Qué dicen las primeras investigaciones y qué se sabe hasta ahora

De acuerdo las primeras reconstrucciones, el joven identificado como Valentín A. se comunicó con una amiga tras el hecho y le contó que su pareja se había quitado la vida con un cuchillo. Ambos habrían dado aviso al 911, pero mientras la joven hablaba con la central de emergencias, el muchacho se arrojó al vacío desde un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100.

Fuentes policiales indicaron que el joven fue trasladado en estado crítico por el SIES al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), luego de ser hallado convulsionando en la vía pública. Sin embargo, los médicos certificaron la muerte poco después como consecuencia de las graves heridas sufridas por la caída.

En tanto los peritos encontraron a la joven, identificada como Sofía S. sobre la cama del departamento donde apareció con el arma blanca en la mano. Este dato, junto con la carta dejada por el joven, forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía para determinar si se trató de un acto autoinfligido o de un posible femicidio.

La jueza Ranciari remarcó que, por el momento, "no se puede establecer con certeza", según señaló ante la consulta de periodistas sobre la posibilidad de un crimen. Además, indicó que la autopsia será clave para precisar la data de muerte, ya que se presume que el hecho podría haber ocurrido en la tarde del jueves.

Otro aspecto que complica la investigación es la falta de información sobre la pareja. Vecinos del edificio señalaron que no los conocían y no pudieron aportar datos sobre la relación. Según trascendió, el joven residía en el lugar, mientras que la víctima no sería de Rosario y se encontraba en la ciudad por estudios. La fiscal confirmó que se secuestraron los teléfonos celulares de ambos y que serán sometidos a pericias para reconstruir las últimas horas y determinar qué sucedió en el departamento.