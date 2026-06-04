Antes de la masiva movilización por el Ni Una Menos, una encuesta nacional mostró que persisten profundas diferencias entre hombres y mujeres a la hora de interpretar la violencia de género en la Argentina. El dato más llamativo surge de la percepción masculina sobre el denominado "Caso Agostina": casi la mitad de los hombres consultados no cree que ese episodio refleje un problema generalizado de violencia contra las mujeres.

El estudio, realizado por la consultora Zuban Córdoba entre el 1 y el 3 de junio sobre una muestra de 1.200 casos en todo el país, consultó a la población sobre distintos aspectos vinculados a la violencia de género y la protección de las mujeres. Ante la pregunta sobre si el "Caso Agostina" refleja un problema generalizado de violencia contra las mujeres en la sociedad argentina, el 61,9% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que el 35,4% consideró que no.

Sin embargo, al analizar las respuestas según género aparecen diferencias significativas. Entre las mujeres, el 74,7% sostuvo que el caso es una expresión de un problema extendido en la sociedad. Entre los hombres, en cambio, ese porcentaje cae al 48,4%. De manera inversa, el 49,3% de los hombres afirmó que el caso no representa una problemática generalizada, frente al 22,3% de las mujeres.

La encuesta también indagó sobre cómo caracteriza la sociedad argentina la violencia contra las mujeres. Entre las mujeres, el 84,2% definió el fenómeno como "un problema estructural en la sociedad", mientras que apenas el 12,1% lo consideró un conjunto de casos aislados. Entre los hombres también predominó la idea de que se trata de una problemática estructural, aunque con menor intensidad: el 60,1% eligió esa opción. En paralelo, el 30,6% sostuvo que son situaciones aisladas.

Amplio respaldo a un registro público de ofensores sexuales

Otro de los puntos abordados por el relevamiento fue la posibilidad de crear un registro público de ofensores sexuales en la Argentina. En este caso, la iniciativa obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario: el 92,6% de los encuestados se manifestó a favor de la medida.

La adhesión fue elevada tanto entre mujeres como entre hombres. Entre las primeras alcanzó el 95,2%, mientras que entre los varones llegó al 90,3%.