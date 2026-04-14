Se confirmó la noticia que todos sospechaban de Marcelo Tinelli: "He tomado la decisión"

El conductor habló sobre su situación sentimental.

Tras varios meses de rumores, finalmente se confirmó el final de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. El vínculo terminó luego de dos años y medio y fue la propia modelo quien decidió hablar públicamente. Milett no sólo confirmó la separación sino que también despejó las dudas que circulaban sobre su situación sentimental.

La confirmación fue durante una entrevista en el ciclo peruano Amor y Fuego, donde Milett enfrentó las versiones instaladas en medios y redes sociales. Fiel a su estilo frontal, expresó: “Que lo que hago yo es siempre honesto y sincero y soy transparente y no tengo que esconderme de nadie ni de nada. Y les aclaro a toda la gente que está hablando las cosas como son. Y no hay que mentir sobre la gente y no hay que difamar a la gente”.

Al ser consultada directamente sobre el estado del vínculo con Tinelli, la modelo fue clara y no dejó margen para interpretaciones: “Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Sí”. Aunque evitó profundizar en los motivos de la ruptura, pidió comprensión frente a un momento personal sensible y remarcó: “Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con ella”.

“La verdad, no me gusta que estén hablando cosas que no son y la verdad es así. Y yo tuve una relación hasta finales de marzo. Así que...”, explicó. “Estamos en abril, estoy soltera, así que chicos, por favor, espero que lo respeten y que no sigan especulando cosas que no son, porque la verdad estoy cansada”., cerró.

La pareja se conoció en el Bailando 2023.

La historia de Marcelo y Milett

La relación entre ambos había comenzado en los estudios de Bailando 2023, donde la conexión entre ellos fue evidente desde el inicio. Poco tiempo después oficializaron el romance. Además, compartieron grabaciones para el reality Los Tinelli, que promete mostrar la intimidad del clan.

En los últimos meses crecieron los rumores de crisis, especialmente tras la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 del conductor, un detalle que muchos interpretaron como señal de distanciamiento.