Universidades vuelven a marchar contra Milei en todo el país el 12 de mayo

El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció que el martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Univesitaria, una reedición de la masiva convocatoria en todo el país que exigió que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. "Marcha Federal por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", escribió el CIN en su cuenta de X.

El anuncio del mayor organismo que nuclea las universidades nacionales argentinas se da luego de que el viernes pasado venciera el plazo judicial que obliga al Gobierno de Milei a girar $2,5 billones a las 56 casas de estudio que dependen de Nación. Según indicaron fuentes oficiales a El Destape, el Gobierno apeló mediante un recurso extraordinario federal para así evitar pagar la deuda.

La convocatoria fue anunciada por docentes y autoridades enrolados en la FUA, CONADU, CONADU H, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA, FATUN. Será la cuarta Marcha Federal Universitaria, luego de la última de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Milei y ratificó la ley.

Fue en octubre de 2025 cuando el Congreso la confirmó con dos tercios, un mes después de haber sido vetada por Milei. Sin embargo, el Gobierno Nacional realizó un artilugio legal para suspender su ejecución al argumentar que toda ley que implique gastos debe prever su financiamiento y así evitar su aplicación. Desde entonces, la iniciativa llegó a la Justicia, que hace dos semanas dispuso al Estado a garantizar su aplicación.

El reclamo en la Justicia

El CIN resaltó el fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de hace dos semanas, que dispuso al Estado Nacional garantizar la aplicación de la ley y asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

"Sin embargo, aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen", se quejaron las universidades en un reciente comunicado en el que adelantaban la posible marcha, ahora confirmada.

Para las universidades, la ausencia de esta ley hace "agonizar" tanto a las casas de estudio como a la ciencia nacional. "En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes", se indicó.