La mesaza de Mirtha volvió a ser el escenario de un cruce que nadie esperaba pero que resumió en pocos minutos uno de los debates más vigentes de la política argentina. La periodista de TN Maru Duffard y el líder de Turf Joaquín Levinton protagonizaron un intercambio cargado de tensión que arrancó con la Justicia y terminó con una pregunta incómoda sobre Cristina Kirchner.

El debate se desató a partir de una consulta sobre la velocidad y la disparidad en los procesos judiciales que involucran a figuras políticas. Duffard tomó la palabra desde su rol de analista y fue directa al señalar por qué el caso de la ex presidenta le resulta excepcional dentro del mapa judicial argentino.

Para la periodista, el punto crítico no es la existencia de causas judiciales en sí mismas, sino la reacción del electorado ante ellas. "Cristina Fernández ya había declarado en un juicio oral cuando la sociedad la volvió a elegir", remarcó, diferenciando esta situación de otros casos donde las causas surgieron con posterioridad a las candidaturas. La distinción, según su lectura, convierte el fenómeno kirchnerista en algo que merece un análisis aparte.

Levinton no se quedó callado

La respuesta del músico no tardó. Visiblemente incómodo con el enfoque de Duffard, Levinton fue directo: "Te estás ensañando con Cristina", disparó, poniendo sobre la mesa lo que interpretó como una fijación personal de la periodista hacia la expresidenta.

Pero Levinton no se limitó al reproche. Amplió su argumento cuestionando la integridad general del sistema político y apuntó a otros nombres con causas abiertas: Carlos Menem y Mauricio Macri, entre otros líderes que también enfrentaron procesos judiciales durante sus carreras. Para el cantante, lo llamativo no es que haya causas sino la selectividad con que algunos casos reciben más exposición que otros. Su conclusión fue tan irónica como brutal: parece ser una norma que los políticos tengan "alguna causita" abierta.