Becados protestaron frente a Casa de Gobierno: le reclaman a Jalil el pase a planta permanente

En medio del ajuste que impulsa el gobernador Raúl Jalil, un grupo de trabajadores becados del programa provincial “Catamarca Incluye” se manifestó el pasado jueves frente a Casa de Gobierno para reclamar estabilidad laboral y el pase a planta permanente. "Estamos trabajando en negro, básicamente hace muchos años”, afirmó una de las voceras, quien aseguró contar con una antigüedad de una década en esa modalidad.

La protesta fue impulsada de manera autoconvocada y el reclamo se centró en la necesidad de regularizar la situación laboral de quienes sostienen el funcionamiento de distintas áreas del Estado y no cuentan con estabilidad ni derechos plenos.

En ese marco, remarcaron que realizan tareas habituales y permanentes, lo que, sostienen, justificaría su incorporación formal a la planta estatal. “El tema es la estabilidad. Necesitamos futuro”, expresó otro de los manifestantes, quien advirtió que la falta de regularización laboral los mantiene en una situación de incertidumbre.

Uno de los reclamos centrales apunta a lo que consideran desigualdad en los ingresos al Estado: los becados cuestionaron que personas sin antigüedad ni experiencia sean incorporadas a planta o bajo contratos formales, mientras ellos continúan estancados en la misma situación.

En cuanto a la magnitud del problema, señalaron que solo en el área de Deportes habría alrededor de 200 becados, frente a un número considerablemente menor de trabajadores de planta. “Somos los que sostenemos el funcionamiento diario”, indicaron en declaraciones para el medio InfoRama.

Según indicaron, realizaron la presentación de notas y solicitudes en reiteradas oportunidades, sin obtener respuestas concretas por parte del gobierno de Jalil. Los manifestantes adelantaron que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener una contestación positiva.

El gobernador Jalil excluye del bono extraordinario a la Policía y crece la tensión

La Policía de Catamarca levantó la voz tras informarse de que el gobernador Jalil dejó afuera a la fuerza provincial como beneficiaria de un bono extraordinario anunciado para abril del 2026. Si la situación no se revierte para el sector, adelantaron que podrían impulsarse posibles medidas de fuerza desde el sector.

La exclusión fue confirmada por el vocero de los policías retirados, Luis “Turu” Flores, quien expresó la indignación del sector y recordó que durante las recientes negociaciones salariales, las autoridades les reiteraron en varias oportunidades la falta de recursos. "Dijeron que no había plata para nosotros”, declaró a El Esquiú Play.

"No estamos en contra del aumento para otros sectores, pero nuestro sector debe ser reconsiderado", aclaró Flores y advirtió que la falta de este bono impacta también en aumentos a los retirados, quienes dependen de que las sumas se blanqueen para poder percibirlas.

En ese contexto, Flores destacó el rol fundamental de las fuerzas de seguridad en la sociedad, subrayando que el personal policial cumple con una carga horaria diferente y responsabilidades significativamente distintas a las de otros empleados públicos. En ese sentido, consideró injusto que reciban el mismo trato salarial o que sean excluidos de estos refuerzos económicos.

Más allá del reclamo por el bono, el sector policial advierte problemas de fondo. Entre ellos se destacan la posibilidad de falta de egresos en las escuelas de formación, el deterioro de dependencias y la carencia de equipamiento básico para tareas operativas.