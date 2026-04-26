Se desploma la aprobación del Presidente.

Los sucesivos episodios de sospechas de corrupción y las causas judiciales que enfrenta Manuel Adorni terminaron por erosionar el relato libertario. Según una reciente encuesta, dos de cada tres personas consideran que el gobierno de Javier Milei ya forma parte de la casta que supuestamente vino a combatir.

Así lo mostró un relevamiento hecho por la consultora Zentrix, que también mostró un desplome en la aprobación del Presidente por segundo mes consecutivo, a la par de la percepción de cada vez más dificultades de la gente en el plano económico.

En concreto, según el relevamiento, el 66,6% de los consultados considera que el "pacto 'anticasta'" de Milei “se rompió y el gobierno terminó siendo parte de la casta”, una cifra ampliamente mayoritaria que muestra desgaste en uno de los ejes identitarios del oficialismo.

Además, otro 7,7% considera que el "pacto 'anticasta'" se fue debilitando con el correr de la gestión. En contraste, solo el 13% cree que el pacto se mantiene plenamente, mientras que un 12,3% opina que se sostiene en parte.

"Lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder", advirtió Zentrix en su informe.

En el mismo sentido, un 60,2% de los encuestados considera que las denuncias de corrupción reflejan un problema general del Gobierno, convirtiéndose en la respuesta claramente mayoritaria.

Al contrario, solo un 13,7% interpreta las denuncias como ataques políticos, mientras que un 12,9% cree que se mezclan hechos reales con especulaciones. En tanto, un 12,5% considera que los casos reflejan problemas reales, pero limitados a algunas áreas del Gobierno.

Según Zentrix, "la corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo".

La situación económica y la caída en la aprobación de Milei

La encuesta también muestra un fuerte impacto de la crisis de ingresos en la percepción del gobierno de Milei. Según el relevamiento, el 81,6% de los encuestados debió recortar algún tipo de gasto familiar en los últimos seis meses, desde consumos no esenciales hasta rubros básicos como alimentos, salud o servicios.

De ellos, el 28,8% afirmó haber tenido que reducir gastos básicos (incluyendo comida, atención médica o pago de servicios), otro 24,9% dijo haber tenido que recortar compras habituales del hogar y otro 27,7% señaló que redujo salidas, ocio o gastos no esenciales. En contraste, solo el 17,8% dijo no haber tenido que achicar gastos, mientras que el 0,8% no respondió.

Todo esto se refleja en una marcada caída de la aprobación de la gestión de Milei. En abril, esta cayó al 33,1%, su registro más bajo desde octubre del año pasado y muy lejos del máximo de 44,4% alcanzado en febrero de 2026.

En cambio, la desaprobación trepó al 60,6% este mes, por lo que en apenas dos meses el respaldo cayó más de 11 puntos, mientras que el rechazo subió más de 13 puntos, revirtiendo la mejora sostenida que se había visto entre octubre y febrero, luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones generales.