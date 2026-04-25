Cómo evitar un ACV y qué tener en cuenta para prevenir la cuarta causa de muerte en el mundo

Cómo evitar un ACV y qué tener en cuenta para prevenir la 4ta causa de muerte en el mundo.

El accidente cerebrovascular (ACV) continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel global y también en Argentina, donde ocupa el cuarto lugar. Cada año se registran alrededor de 120.000 casos en el país y de ese total, unas 40.000 personas fallecen mientras que una cifra similar sobrevive pero con algún grado de discapacidad.

Si bien se trata de un evento súbito que requiere atención inmediata, puede prevenirse si se identifican y controlan los factores de riesgo.

Qué es un ACV y cómo prevenirlo

Un ACV se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, ya sea por la obstrucción o la ruptura de un vaso sanguíneo. Esta alteración impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, lo que provoca daño en cuestión de minutos.

El ACV es la cuarta causa de muerte en Argentina.

La rapidez en la atención médica es clave. Existe una ventana crítica, estimada en las primeras cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas, en la que la intervención puede mejorar significativamente el pronóstico. Durante ese período, cada minuto sin tratamiento implica la pérdida de millones de neuronas, lo que puede traducirse en secuelas graves o incluso en la muerte. Es por eso que, reconocer los síntomas y acudir de inmediato a un centro de salud es fundamental.

Si bien la incidencia del ACV es mayor en personas mayores de 65 años, puede afectar a individuos de todas las edades. En los últimos años, especialistas han advertido un aumento de casos en población joven, asociado principalmente a determinados hábitos. El consumo de tabaco, alcohol y drogas aparece como uno de los factores más relevantes en estos casos. A esto se suman otros riesgos como el sedentarismo, la alimentación inadecuada y enfermedades no controladas, como la hipertensión.

Qué prácticas realizar para evitar un ACV

La prevención se basa en la adopción de hábitos saludables y en el control médico periódico. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física de forma regular y evitar el consumo de sustancias nocivas ayudan a reducir el riesgo. Asi que, si bien el ACV se presenta de manera inesperada, es desatado por factores que pueden regularse y así no terminar en esta riesgosa situación.

Lo fundamental es llevar una vida equilibrada, con gustos pero siempre cuidándose la mayor parte del tiempo y desde temprana edad, ya que con el correr de los años la salud comienza a debilitarse y problemas como el ACV pueden aparecer sin pedir permiso.