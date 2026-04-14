Cerró un icónico local de indumentaria.

La apertura de importaciones impulsada por Javier Milei es uno de los principales factores de la crisis económica que vive el país y, producto de esto, un icónico local de indumentaria cerró sus puertas.

Se trata de Jimmy Rebel, que puso fin a su comercio en Alberdi 3438, Ciudad de Santa Fe, y que era reconocido por sus prensas y sus divertidos posteos en redes sociales. Desde la marca apuntaron contra la competencia, contra los productos extranjeros.

La competencia contra la indumentaria de China

"Adiós amigos, me hicieron muy feliz. Se desplomó el consumo.. te quieren hacer competir con China (ni USA puede), y encima te tenés que fumar que algunos que no entienden nada te quieran explicar el mundo", expresaron en las redes sociales.

En esa línea, sumaron: "Nosotros estamos pasando de productores a importadores y la calidad y el precio son muy similares.. lo que cambia es que antes comían 200 personas (talleres, estampadores, bordadores, planchas, lavaderos, diseñadores, depósito, fletes, argentinos) y ahora se la lleva todo un chino".

"El país nos golpeó muy fuerte, los costos explotaron, el consumo se frenó y sostener esta estructura dejó de ser viable. Después de varios años, este lugar empezó con muchas ilusiones y sueños por cumplir; baja sus persianas", añadieron respecto del cierre.

Desde el lugar agradecieron "al equipo que puso el cuerpo, el tiempo y el corazón todos los días", así como a los clientes que pasaron por el local. Por este motivo, van a estar liquidando todo el stock con importantes descuentos.