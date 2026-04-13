La crisis preocupa a los intendentes de PBA: "La necesidad social está en aumento"

Los intendentes muestran una creciente preocupación por la situación social en sus municipios que ya no distingue diferencias entre el conurbano y las intendencias rurales. En distintos encuentros las conversaciones se centran en las crecientes dificultades para hacerle frente a la demanda de Estado presente por parte de sus ciudadanos.

El aumento de la mora de créditos y tarjetas que indican los diferentes estudios se traduce también en una caída en la recaudación local con tasas que dejan de pagarse. Al mismo tiempo, crece la demanda de asistencia social, alimentaria, sanitaria y educativa de la mano del tendal de familias de clase media sin poder pagar cuotas escolares y de prepagas por el cierre de pymes y comercios.

“La caída de la coparticipación ya es de entre 12 y 15 puntos y las tasas municipales no las paga la gente, la situación se les vuelve imposible. El Gobierno dice que no hay inflación porque está amañada”, contó un intendente del conurbano bonaerense a El Destape.

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Mañana martes un conglomerado federal de la Federación Argentina de Municipios (FAM), ahora a cargo de Fernando Espinoza, irá hasta el Ministerio de Economía con una serie de reclamos a Luis Caputo vinculados al recorte de la coparticipación. Ese punto es transversal a nivel nacional. Las transferencias que el Gobierno retiene a las provincias también se resienten en las intendencias. La propuesta de marchar hasta Economía surgió en un zoom la semana pasada con intendentes de distintos puntos del país. Es un escenario que excede al AMBA.

“El Gobierno Nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”, compararon en ese conglomerado. Este fin de semana se escuchó también al ministro de infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis en la misma línea.

El mensaje a Caputo se centrará en “la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las pymes, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos”. Piden defender la autonomía municipal ante un ajuste y la caída de la recaudación.

También fue motivo de conversación en el asado en San Vicente del partido de fútbol organizado por distintos intendentes al que se sumó Sergio Massa. “Pisan en goteo de la coparticipación. La necesidad social está en aumento, si no estuviéramos los intendentes no se que hariamos. Milei vive en un mundo paralelo”, cuenta uno de los jugadores peronistas.

En ese municipio le dan de comer a 120.000 personas. “Milei se lleva el 50% del precio de la nafta e incumple con todos. Son 1500 millones de dólares le debe a la provincia. Nosotros cobramos 2 puntos de tasa fiscal”, calcularon en el tercer tiempo. En ese contexto, el gobierno provincial de Axel Kicillof transfirió el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Son $13.010 millones a los 135 municipios.

En términos políticos en el asado se coincidió que “la gente se está despertando” y que se abre una oportunidad para el peronismo. Detrás de la foto con representantes de distintas líneas del peronismo, hay un interés de mostrar que ese sector quiere que el próximo gobernador surja de una intendencia. “Jugamos un partido en el que hay varios precandidatos en un clima distendido. Vamos a empezar a caminar y recorrer para ver quién mejor representa las necesidades de la gente”, indicó un jefe comunal.