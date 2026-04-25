Un estudio reveló que bajar de peso ayuda a revertir el envejecimiento prematuro del cerebro.

Una investigación reciente publicada en la revista científica NeuroImage advirtió sobre el impacto de la obesidad sobre el cerebro. El trabajo no solo detectó diferencias claras en la salud cerebral entre personas con exceso de peso y aquellas con valores normales, sino que además encontró un dato alentador, y es que la pérdida de peso sostenida puede revertir, al menos en parte, el envejecimiento prematuro del órgano.

“Estos resultados sugieren que las anomalías de la salud cerebral relacionadas con la obesidad podrían revertirse mediante una pérdida de peso significativa y sostenida y la mejora generalizada de las alteraciones cardiometabólicas”, señalaron los investigadores responsables del estudio.

Qué es al edad cerebral y por qué es afectada por el peso corporal

La edad cerebral es una estimación basada en estudios por imágenes que permite comparar el estado del cerebro con la edad cronológica de una persona. Cuando esa diferencia es mayor, se interpreta como un envejecimiento acelerado.

El cerebro puede no tener la misma edad cronológica de un individuo.

En este sentido, los autores del estudio explicaron que “la diferencia entre la edad cerebral calculada en base a las características derivadas de las imágenes de resonancia magnética y la edad cronológica se define como ‘edad delta’ o ‘estimación de la brecha de edad cerebral’”. Y agregaron que este indicador “permite medir si el cerebro de un individuo se ve más viejo o más joven que un cerebro normal que coincide con la edad cronológica”.

El estudio detectó que las personas con obesidad presentan, en promedio, una mayor edad cerebral, lo que refleja un deterioro asociado a cambios en la materia gris y blanca.

Qué ocurre tras la pérdida de peso con el cerebro

Uno de los hallazgos centrales fue que esa situación puede modificarse. Tras una cirugía bariátrica, los pacientes evaluados mostraron una reducción en su edad cerebral, en línea con la pérdida de peso y la mejora de variables como la presión arterial y la resistencia a la insulina.

“Estos hallazgos apoyan la idea de que la mejora de la integridad y la salud del cerebro podría ser consecuencia de un mejor flujo sanguíneo cerebral y una mayor sensibilidad a la insulina tras la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica”, indicaron los autores del estudio.

Al respecto, el neurocirujano Mariano Socolovsky destacó la relevancia de los resultados: “Lo que lograron determinar en primer lugar en este trabajo es que la edad cronológica no siempre es la misma que la edad cerebral. Es decir que el cerebro es afectado por el sobrepeso y que envejece más rápidamente cuando está sometido a una inflamación, como la que produce la obesidad”.

El especialista también subrayó el impacto de la intervención: “El estudio realmente demuestra que la disminución de peso prolongada e importante que produce la cirugía bariátrica retrotrae ese envejecimiento prematuro del cerebro entre tres y seis años (en el período estudiado, y en los pacientes estudiados)”, cierra.