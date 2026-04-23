"Una fuente eterna de juventud": un especialista revela el ingrediente que deberías consumir (Créditos: Freepik)

Conocido como "oro verde", el aceite de oliva se posicionó a lo largo de la historia como uno de los productos más codiciados, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades. Los especialistas aseguran que se trata de una fuente natural de juventud por sus propiedades.

“El aceite de oliva es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud. Es un regenerador celular, mantiene jóvenes a las células de nuestro organismo”, aseguró el doctor en Antropología y licenciado en Humanidades, Emilio Lara, en diálogo con la revista Men’s Health.

Cuáles son las propiedades beneficiosas del aceite de oliva

Según detalló el especialista, el consumo de aceite de oliva ayuda a reducir la inflamación, combatir el estrés oxidativo y facilitar el bienestar general. De acuerdo a Lara, actualmente hasta se analiza su potencial influencia en la reducción del estrés, depresión y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y su uso como complemento en tratamientos oncológicos. “Se está utilizando como protector, como un freno en muchos tipos de cáncer”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que otros de sus beneficios son:

Salud cardiovascular: puede prevenir la arteriosclerosis, reduce la presión arterial y mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

puede prevenir la arteriosclerosis, reduce la presión arterial y mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Beneficio antiinflamatorio : contiene oleocantal y vitamina E que sirven para combatir el estrés oxidativo y la inflamación crónica.

: contiene oleocantal y vitamina E que sirven para combatir el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Facilita la digestión : mejora el tránsito intestinal, disminuye la acidez y estimula a la vesícula biliar.

: mejora el tránsito intestinal, disminuye la acidez y estimula a la vesícula biliar. Preveción de degeneración cerebral: previene el riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas.

Las claves para elegir un aceite de oliva de calidad

El experto remarcó que es clave elegir un aceite de oliva de calidad para aprovechar sus beneficios. Siempre tiene que ser aceite de oliva extravirgen. "Esto significa que es jugo de aceituna de primera prensada. Ese es el que hay que consumir”, explicó Lara.

En esa línea, recomendó evitar los aceites refinados, ya que pierden gran parte de sus propiedades naturales. Sin embargo, su sabor no incide directamente con su calidad. "Hay distintos tipos de aceituna, más suave, más picante, más afrutada… y eso ya va en gusto del consumidor”, apuntó.

Frente a los altos costos del aceite de oliva, el especialista indicó que hay que pensarlo como una "inversión en salud". "Hay que pensar que estás comprando un producto premium y una botella puede durar mucho si no se despilfarra su consumo", concluyó.