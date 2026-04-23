No es merluza ni lenguado: el pescado rico en omega-3 y vitamina D que es un superalimento.

Especialistas en alimentación pusieron el foco en un tipo de pescado, gracias a que es rico en omega-3 y vitamina D. Y no, no se trata ni del lenguado ni la merluza: es la anchoa. Milagros Sympson, nutricionista, dice al respecto: "Las anchoas son una de las mejores fuentes naturales de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), fundamentales el funcionamiento del organismo".

Mientras el EPA ayuda a reducir triglicéridos, mejorar la salud cardiovascular y mitiga dolores articulares, el DHA es un componente estructural clave del cerebro, la corteza cerebral, la piel y la retina. De esta manera, gracias a sus múltiples beneficios, la anchoa comenzó a ser denominada como un superalimento.

Los beneficios de la anchoa: el superalimento que nutricionistas recomiendan

Sobre los beneficios de la anchoa como superalimento, Sympson sostuvo: "Aportan una cantidad significativa de proteínas completas que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular", y agregó: "La alta concentración de ácidos grasos EPA y DHA ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en sangre y a disminuir la presión arterial".

Las anchoas son consideradas un superalimento por sus múltiples beneficios.

Otro de los puntos claves de la anchoa es que se configura como una fuente de calcio. "Las anchoas son una de las pocas fuentes dietéticas que proporcionan el “combo perfecto” para el hueso: calcio, fósforo y vitamina D", explicó la nutricionista. Mientras la espina blanda de la anchoa aporta una cantidad de calcio comparable a lácteos, la vitamina D ayuda a que este se absorba. En esta tónica, Sympson hace hincapié en que estudios recientes comprobaron que el consumo de pescados pequeños con espina blanda son más efectivos que suplementos de calcio.

Uno de los problemas frecuentes a partir de la tercera edad es el deterioro cognitivo. Al respecto, la anchoa puede ayudar a la prevención, y es que, el Omega-3 que contiene este pescado mantiene la fluidez de las membranas neuronales, lo que ayuda a la comunicación entre las células nerviosas. Por su parte, los altos niveles de vitamina B12 presentes en la anchoa son funcionales a una salud cerebral libre de problemas.

De todas maneras, Sympson fue cuidadosa al señalar que hipertensos deben tener cuidado con el consumo de anchoas en conserva: "Personas con hipertensión arterial, insuficiencia renal o tendencia a la retención de líquidos deben optar por anchoas frescas o, en su defecto, enjuagar las de conserva con abundante agua bajo el grifo para eliminar parte de la sal superficial", recomendó la especialista en nutrición.