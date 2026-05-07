Las impactantes imágenes del tornado de azotó Las Flores: destruyó una casa, dejó heridos y a muchos hogares sin luz

El tornado también derribó árboles, postes y tendidos eléctricos, lo que dejó a buena parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante varias horas.

El partido bonaerense de Las Flores fue sorprendido con un tornado que provocó severos daños en la zona rural de los parajes La Porteña y Harosteguy, a unos 12 kilómetros del casco urbano, donde una vivienda fue destruida, informaron medios locales.

La tormenta avanzó con fuerte actividad eléctrica y vientos intensos, tanto que derrumbó la casa y sus cuatro ocupantes quedaron atrapados entre los escombros y debieron ser rescatados por los bomberos. Posteriormente, se trasladó a los vecinos al hospital de Las Flores con distintas heridas, aunque fuera de peligro.

El tornado también derribó árboles, postes y tendidos eléctricos, lo que dejó a buena parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante varias horas. Las imágenes no tardaron en viralizar en redes sociales, ya que vecinos y automovilistas que pasaban por la zona grabaron una columna que descendía desde las nubes cerca de la Ruta Nacional 3.

Además, el fenómeno meteorológico arrancó alambrados, varillas y "levantó a un tractor que cayó contra un árbol y rompió el tren trasero", describió el medio local LU 24. Mientras que Noticias Las Flores precisó que hasta el momento se desconoce la naturaleza del fenómeno que pasó con fuerza este miércoles por la tarde en la zona rural.

Este jueves, distintas cuadrillas municipales y equipos de emergencia continúan trabajando para despejar caminos y restablecer el servicio de energía eléctrica.

Cómo se vivió el temporal en el AMBA

La tormenta también avanzó durante la madrugada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó series inconvenientes en diferentes puntos de la Ciudad y el conurbano. Las ráfagas de viento fueron acompañadas por una intensa caída de agua que provocó el anegamiento de calles, autos varados, caída de árboles y problemas con el suministro eléctrico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones inestables continuarán durante las próximas horas, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas fuertes en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires.

Una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires más castigada por el temporal fue Mar del Plata, donde se registraron inundaciones, destrozos, autos flotando y barrios anegados. Y el pronóstico en adelante, no es del todo alentador. Según el SMN, las condiciones continuarán inestables con chaparrones.

La máxima prevista para la jornada alcanzará los 18 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.