Nueva Jersey reduce a 105 dólares el precio del billete de transporte público para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas esperan para abordar un tren de NJ Transit en la estación Secaucus Junction el día del anuncio de los premios de boletos de transporte público para los partidos de la Copa Mundial en Nueva Jersey

El ​estado de Nueva Jersey redujo el jueves de 150 a 105 ‌dólares el precio ‌del billete de ida y vuelta para los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, después de que la tarifa original fuera objeto de críticas por parte de la FIFA, ​informaron medios locales.

La ⁠tarifa reducida sigue siendo muy ‌superior a los menos de ⁠15 dólares que cuesta ⁠el mismo trayecto en un día normal y supera los 80 dólares de la ⁠tarifa de ida y vuelta ​del propio servicio de transporte ‌de la FIFA al ‌estadio de 82.500 localidades, que acogerá ⁠ocho partidos del Mundial, incluida la final del 19 de julio.

El presidente ejecutivo de NJ Transit, la ​empresa ‌de transporte público de Nueva Jersey, Kris Kolluri, había alegado el mes pasado la necesidad de reforzar la seguridad y el aumento ⁠del número de pasajeros debido al cierre de los aparcamientos públicos alrededor del estadio para justificar la subida de tarifas.

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Reuters se ha puesto en contacto con NJ Transit para recabar comentarios sobre el ‌cambio de precio.

El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, afirmó que el precio original de 150 dólares tendría "un efecto disuasorio" sobre los aficionados.

La gobernadora de Nueva ‌Jersey, Mikie Sherrill, había declarado anteriormente que la FIFA debería pagar los desplazamientos, ya ‌que NJ ⁠Transit se había "quedado con una factura de 48 millones ​de dólares" para garantizar la seguridad de los aficionados.

Con información de Reuters