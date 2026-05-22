Un informe reveló que los universitarios llevan 18 meses consecutivos de pérdida salarial

Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) advirtió que los trabajadores de las universidades nacionales acumulan 18 meses consecutivos de pérdida salarial y que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión de Javier Milei, sus ingresos deberían aumentar un 52,1%. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El 11° Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la Fedun junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), presenta un panorama crítico para docentes, investigadores y universidades nacionales.

Según el documento, en abril los salarios del sector volvieron a caer en términos reales por decimoctavo mes consecutivo. La pérdida fue del 0,9% respecto de la inflación y elevó el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 al 34,2%.

El trabajo advierte además que los niveles salariales actuales se ubican por debajo de los registrados en 2002 y muy lejos de los máximos alcanzados durante la última década. En términos concretos, la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Milei alcanza el 303,5%, mientras que los salarios universitarios crecieron apenas 165,4%, incluyendo los aumentos otorgados unilateralmente por el Gobierno. Como consecuencia, los ingresos de los trabajadores universitarios perdieron 138,1 puntos frente a la inflación. De acuerdo con el informe, para recuperar el nivel salarial de noviembre de 2023 deberían incrementarse un 52,1%.

El informe señala que la situación no se limita a los salarios. La Fedun advierte que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste sobre las universidades nacionales y proyecta una caída real del 16,9% para el próximo año. Si se toma como referencia 2023, la reducción acumulada alcanzaría el 37,3%, mientras que respecto de 2015 el deterioro llegaría al 45,6%.

Los especialistas remarcan además que la participación del financiamiento universitario dentro de la economía sigue reduciéndose. Mientras en 2023 representaba el 0,718% del Producto Bruto Interno (PBI), en 2026 caerá al 0,428%. Según los cálculos del informe, las universidades nacionales perderán recursos equivalentes a 6,5 meses completos de financiamiento desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El CIN volvió a reclamar el cumplimiento de la ley

En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, difundió un comunicado en el que reclamó al Gobierno nacional que respete la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo el título "La solución está en el respeto a la ley", las organizaciones sostuvieron que la salida al conflicto pasa por garantizar los recursos aprobados por el Congreso y convocar a paritarias que permitan recomponer los salarios del sector."Reiteramos que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento", señalaron.