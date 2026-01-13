Es hijo de un campeón panamericano de boxeo, debutó en 2025 ganó todas por KO y va por un título en 2026

Boxeo: es hijo de un campeón, debutó en 2025, ganó todas por KO y va por un título

El boxeo argentino tiene a distintas figuras que se perfilan para tener un gran 2026 y una de ellas es un joven púgil de 20 años que es hijo de un campeón panamericano. Se trata de Karim Crucce, quien hasta el momento lleva un récord de 6 victorias de las cuales todas fueron por KO y quiere seguir sumando para llegar a su primer título a nivel profesional. Después de haber cosechado algunos en el amateurismo, ahora el objetivo está en lo que viene y no lo tiene tan lejos.

El hijo de Walter Crucce, quien en 1995 se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Mar del Plata y años más tarde se adjudicó tanto el cetro latino como el sudamericano de la categoría superligero, ya dejó de ser promesa. Con sus nocauts en Las Flores -de donde es oriundo-, la Federación Argentina de Box, Olavarría y Santa Fe, se convirtió en una realidad que ya da que hablar. Por este motivo, es un firme candidato a consagrarse en una categoría que hoy no tiene dueño en nuestro país.

Karim Crucce, la joya del boxeo argentino e hijo de un campeón panamericano que va por un 2026 soñado

El nacido en la ciudad ubicada a casi 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó su exitosa carrera amateur con varios cinturones hizo su debut como profesional el pasado 14 de abril del 2025 ante su gente con un triunfo por KO en el primer round contra Nicolás Barragán en la Asociación Civil Juvenil Barrio Traut Club.

Sus dos combates siguientes fueron en el recinto ubicado en la calle Castro Barros 75 contra Leandro Iván Da Rosa y Fabio Palacios, respectivamente, a los que les ganó por la misma vía en distintos asaltos. En septiembre liquidó en pocos segundos a Gonzalo Roldán en el Club El Fortín de Olavarría, en diciembre volvió a Las Flores para vencer a Jorge Arias y en el mismo mes hizo lo propio con Marcelo Reyes a pocos días de que termine el año.

Karim Crucce, junto a su padre Walter en el rincón

Actualmente ocupa el cuarto escalafón en el ranking argentino de la categoría pesado, aunque no suena para nada descabellado que pronto esté peleando por el título que hoy se encuentra vacante. En el horizonte aparecen nombres como los del último dueño del cetro Ariel Bracamonte, Leandro Robutti, Emiliano Mendoza, Víctor Emilio Ramírez o su hermano Kevin -habituallmente crucero-, quien hace pocas semanas fue campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita. Hasta el momento no hay fecha confirmada para un posible duelo, pero todo indica que no tardará mucho tiempo en regresar al ring.

Quién es Walter Crucce, el padre de la promesa del boxeo argentino

El nacido en Las Flores se destacó tanto en su carrera amateur como también a nivel profesional. En los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 ganó tres peleas al hilo para quedarse con la medalla de oro en marzo y en julio dio el paso al campo rentado. El "Pibe de Oro", apodo que se ganó tras su gesta en el partido de La Costa, desde su debut hasta su retiro en 2013 acumuló un total de 50 victorias (37 por KO) y 13 derrotas, consiguiendo además varios títulos. En noviembre del 96 ganó el cetro latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y un mes más tarde sumó el sudamericano.

A mediados del 2000 llegó a pelear por el título mundial de la Unión Mundial de Boxeo y perdió en México ante Michele Piccirillo. Gracias al deporte de los puños recorrió distintos países y ganó la experiencia suficiente para después empezar la carrera de técnico en la que también entrenó a Roxana Laborde, quien se convirtió en su compañera de vida. En 2005 nació Karim Crucce, fruto del amor entre ellos que sueña con seguir los pasos de su padre y cosechar su primer título en 2026.