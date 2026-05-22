Cuántos títulos tiene Belgrano en la historia: el palmarés

El histórico equipo de 1986.

Belgrano es uno de los clubes más grandes que tiene Córdoba. Poseedor de una gran popularidad, el "Pirata" es uno de los clubes con más socios dentro del país y compite por ser el mejor de su provincia con Talleres, su eterno rival, en una ciudad capital que tuvo a lo largo de la historia cuatro equipos importantes (sumando a Instituto y Racing de Nueva Italia).

El equipo de Barrio Alberdi se destacó dentro de su distrito por la obtención de varios títulos, mientras que en el país protagonizó momentos memorables. Uno de los que más se recuerda es la Promoción 2011, cuando superó a River y lo mandó al descenso. Y en la cultura cordobesa también tiene un peso importantes, con grandes personalidades hinchas como lo fue Rodrigo "El Potro" Bueno.

Cuántos títulos ganó Belgrano en la historia: el palmarés

Belgrano no ganó títulos de Primera División. Sus mejores campañas antes de 2026 fueron:

3° lugar en el Torneo Inicial 2012.

4° puesto en el Apertura 2011.

6° lugar en el Torneo Inicial 2013.

Fue campeón de la B Nacional en 2022 y del Torneo Regional 1986 (oficializado por AFA).

A su vez, ganó varios campeonatos de la Liga Cordobesa en los siguientes años:

1933, 1935, 1936, 1937, 1940, 1946, 1947, 1950, 1952, 1954, 1955, 1957, 1970, 1971, 1973, 1984 y 1985.

Los grandes hitos de Belgrano de Córdoba

En 1968, Belgrano obtuvo la clasificación al recientemente creado Campeonato Nacional de la AFA, siendo el primer club cordobés en jugar en el fútbol grande de Argentina. En su primera participación fue el mejor posicionado del interior del país, dando incursión definitiva en torneos de la entidad mayor del fútbol argentino. El "Pirata" clasificó a los Nacionales 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981, 1984 y 1985.

Belgrano en la Promoción 2011.

Por su parte, en 1986 el conjunto cordobés fue campeón del Torneo Regional, siendo el primer club cordobés campeón de un torneo de AFA. Fueron 106 equipos de 23 provincias los que participaron en esta competencia paralela a la Primera División, donde tuvo entre sus principales figuras a jugadores como José Luis Villarreal, Germán Martelotto, Julio César Villagra.

Y la gente del "Pirata" recuerda con gran cariño el histórico ascenso ante River en 2011, en una serie mano a mano con desventaja deportiva. Con un triunfo 2-0 en Alberdi e igualando 1-1 en el Monumental, el equipo de Ricardo Zielinski logró un hito enorme. De este equipo forman parte figuras como Guillermo Farré, Juan Carlos Olave, Gastón Turus, César Pereyra o César Mansanelli.