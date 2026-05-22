Izquierdista Cepeda y derechista De La Espriella disputarían presidencia de Colombia en balotaje

La candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla con Reuters en Bogotá

​El senador del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el empresario de derecha Abelardo De La ‌Espriella, definirían la presidencia ‌de Colombia en un balotaje en junio ante la imposibilidad de que alguno obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, reveló el jueves una encuesta.

La encuesta de Invamer publicada por Noticias Caracol incluyó 3.800 entrevistas personales con ​un margen de ⁠error de +/- 3%.

Para la primera vuelta, Cepeda alcanzó ‌un 44,6% de la intención de voto, ⁠seguido por el empresario del ⁠movimiento Defensores de La Patria, De La Espriella, con un 31,6%, y la candidata del partido opositor de derecha ⁠Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 14%.

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Cepeda ​permaneció estable en comparación con la ‌anterior encuesta de Invamer de ‌finales de abril, mientras que el empresario derechista ⁠avanzó 10 puntos porcentuales y Valencia perdió casi seis puntos porcentuales.

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella, el político de izquierda obtendría ​un ‌52,4% y el empresario de derecha un 45,3%.

En un balotaje entre Cepeda y Valencia, el candidato del Pacto Histórico alcanzaría un 52,8% y Valencia un 44,3%.

Cepeda promete la continuidad del denominado "gobierno ⁠del cambio" que inició el presidente Gustavo Petro y la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad social.

De La Espriella y Valencia coinciden en sus propuestas para acabar con los diálogos de paz y lanzar una fuerte ofensiva contra los grupos armados ‌ilegales, reducir impuestos para atraer la inversión, reactivar el sector de hidrocarburos y mejorar la salud, la educación y los programas de asistencia social.

Los colombianos irán a las urnas el 31 de mayo para elegir al sucesor ‌de Petro, que concluirá en agosto su mandato de cuatro años.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga ‌más de la ⁠mitad de los votos válidos, se deberá realizar una segunda vuelta el 21 de ​junio entre los dos más votados.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial.

Con información de Reuters