Trench coat: la historia del abrigo furor del otoño-invierno 2026

El trench coat nació como abrigo militar durante la Primera Guerra Mundial.

El trench coat volvió a instalarse como una de las prendas más buscadas del otoño-invierno 2026. Aunque hoy aparece en pasarelas, looks urbanos y colecciones de lujo, su origen está lejos del glamour: nació como un abrigo militar pensado para soportar el frío, la lluvia y las duras condiciones de las trincheras durante la guerra.

Con el paso del tiempo, esta pieza clásica logró reinventarse sin perder identidad. Desde Hollywood hasta las grandes marcas internacionales, el trench coat se transformó en un símbolo de elegancia atemporal que atraviesa generaciones y tendencias.

Cómo nació el trench coat

El nombre trench coat significa literalmente “abrigo de trinchera”. Su popularidad comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados británicos necesitaban una prenda resistente, impermeable y cómoda para usar en el frente de batalla.

Sin embargo, la historia de este abrigo empezó mucho antes. En el siglo XIX, el químico escocés Charles Macintosh y el inventor británico Thomas Hancock desarrollaron los primeros impermeables confeccionados con algodón recubierto de goma. Estas prendas estaban diseñadas para proteger de la lluvia a quienes pasaban mucho tiempo al aire libre.

Militares, viajeros, cazadores y jinetes fueron algunos de los primeros usuarios de estos abrigos. Con los años, los avances en textiles permitieron crear versiones más livianas y funcionales.

La revolución de Burberry y la gabardina

A mediados del siglo XIX aparecieron dos marcas fundamentales para entender el crecimiento del trench coat: Aquascutum y Burberry. Fue Thomas Burberry quien logró uno de los avances más importantes al desarrollar la gabardina, una tela impermeable mucho más resistente y cómoda.

La gran diferencia estaba en la técnica. En lugar de cubrir la tela una vez terminada, Burberry impermeabilizaba las fibras antes del tejido. Así consiguió una prenda más respirable, liviana y apta para el uso diario. Ese nuevo diseño llamó rápidamente la atención del ejército británico, que comenzó a utilizar versiones adaptadas del trench coat para sus oficiales.

De las trincheras al cine y la moda

El modelo militar incorporaba detalles prácticos pensados para la guerra. Tenía doble botonadura para proteger mejor del frío, cinturón ajustable, bolsillos amplios y anillos metálicos donde se podían enganchar accesorios.

La moda del trench coat.

Pero el verdadero salto cultural llegó después de la guerra. El cine de Hollywood convirtió al trench coat en un ícono de sofisticación y misterio. Actores y actrices legendarias ayudaron a popularizar la prenda en todo el mundo.

Humphrey Bogart en “Casablanca”, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y Marlene Dietrich fueron algunas de las figuras que transformaron este abrigo militar en una pieza inseparable de la moda internacional.

Décadas más tarde, diseñadores como Yves Saint Laurent reinterpretaron el trench coat con siluetas más femeninas y modernas. Desde entonces, nunca dejó de reinventarse.

Hollywood convirtió esta prenda clásica en un símbolo absoluto de elegancia.

Cómo se usa el trench coat en 2026

La temporada otoño-invierno 2026 confirmó el regreso definitivo del trench coat. Aunque el clásico color beige sigue siendo el favorito, las nuevas colecciones sumaron modelos oversized, versiones cropped y diseños confeccionados en cuero o vinilo.

También aparecen nuevos tonos que pisan fuerte este año, como manteca, gris humo y verde oliva. Esa variedad permite adaptarlo tanto a looks urbanos como a estilos más elegantes.

La clave de su vigencia está en la versatilidad. El trench coat funciona con jeans y zapatillas, pero también sobre vestidos o conjuntos formales. Esa combinación entre practicidad y sofisticación explica por qué, más de cien años después de su creación, sigue siendo una de las prendas más elegantes y buscadas del mundo fashion.