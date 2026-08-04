Luis Majul le soltó la mano a Javier Milei en vivo por LN+: "Hasta cuándo..."

Luis Majul cruzó a Javier Milei en vivo por LN+: "Hasta cuándo"

Javier Milei volvió a brindar una entrevista a Luis Majul para LN+, la cual fue emitida este último domingo por la noche. Allí procuró defender su gestión; hablar acerca del proyecto de ley que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de su postura ante diferentes situaciones que se presentaron en días recientes, como lo fue la masiva migración de marroquíes a Ceuta.

Durante la nota hubo frases que hicieron mucho ruido, a tal punto que fue tema de debate en los diferentes programas políticos, sobre todo las referidas al presente económico del país. Tamaña fue su repercusión que hasta el propio Majul hizo alusión a ellas en la más reciente emisión de +Nación, donde criticó al jefe de Estado.

Javier Milei durante su última cadena nacional.

¿Qué dijo Luis Majul este lunes sobre Milei?

Durante su editorial de este lunes, el reconocido trabajador de prensa marcó que "venimos de meses de ajustar cuentas", específicamente "hace dos años y medio", haciendo referencia al momento en que comenzó el mandato de la principal figura política de La Libertad Avanza. En ese sentido, aseveró que "mucha gente se preguntará '¿hasta cuándo?', '¿cuándo llegará el momento que la plata nos rinda más?'".

"Ahí es cuando hacen un poco de ruido algunas frases del presidente que vamos a discutir acá, en la mesa", deslizó, tras lo cual enumró algunos casos: "Por ejemplo, 'a los que se endeudaron, no les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse'. Otra frase que me resonó y me siguió resonando fue 'el consumo está en picos históricos'". Con sus compañeros discutió luego estos ejes, aunque su mención en el inicio del ciclo llamó la atención de muchos, sobre todo por la cercanía ideológica del periodista con el presidente.