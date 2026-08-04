Masculino y cincuentón: cómo es el poder territorial en la Argentina

Los intendentes de las principales ciudades de la Argentina son, en su grandísima mayoría, varones, cincuentones con carreras políticas extensas y arraigo en los municipios que gobiernan. Así surge de un extenso estudio llevado adelante por el Observatorio de las Elites (CITRA UMET CONICET), que presenta el perfil sociológico y analiza a esos líderes políticos que expresan como pocos el poder territorial en el país. Las mujeres tienen una presencia muy minoritaria al frente de las intendencias argentinas, adonde tampoco han llegado los outsiders de la política que sí lograron ingresar al Congreso de la Nación o a la Casa Rosada.

El estudio abarcó a las principales ciudades del país: . Analizó a las 49 intendencias (de un total de 2.300 en todo el país) que concentran a la mayor parte de la población urbana en la Argentina. Es decir que los casos analizados son los de líderes cuyas decisiones trascienden ampliamente los límites de sus distritos.

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Entre los principales hallazgos del estudio, la mirada de género se impone. Más del 83% de los cargos están ocupados por varones, con una presencia femenina aún minoritaria, destaca el análisis. Según el Observatorio de las Elites, "el techo de cristal en el ámbito municipal es evidente: a pesar de los avances en otros niveles del Estado, la conducción ejecutiva de las ciudades sigue siendo un espacio de predominio masculino". La exclusión de las mujeres de las intendencias excede diferencias regionales o partidarias. En general, no llegan ni las peronistas, ni las radicales, ni las macristas, tanto en el Conurbano como en las provincias. Mayra Mendoza y luego Eva Mieri en Quilmes; Mariel Fernández en Moreno; y Rosana Chahla en San Miguel de Tucumán son algunas muy visibles excepciones a la regla.

En cuanto a la edad, aparecen algunas diferencias. Los intendentes del conurbano bonaerense son más jóvenes (51 años) que los de las provincias (57 años), lo que para las investigadoras Ana Castellani, Vanesa Arrúa y Julia Gentile sugiere ritmos distintos de recambio generacional. El impacto de la discusión por la habilitación o prohibición de las reelecciones indefinidas –debate que con idas y vueltas ya lleva diez años y contando en la provincia de Buenos Aires– muestra aquí su impacto.

"La mayoría de los intendentes proviene de la misma provincia del municipio que gobierna, aunque se destaca un grupo, sobre todo en el Conurbano y en algunas capitales patagónicas, cuyos orígenes se encuentran en otras provincias o en la Ciudad de Buenos Aires, que reflejan trayectorias políticas consolidadas fuera de su lugar de origen", destaca el estudio. Que además detalla que en el conurbano bonaerense los intendentes tienden a mostrar raíces sindicales y políticas locales, mientras que en las provincias los jefes municipales muestran una base social más diversificada, con predominio de formación universitaria y continuidad en circuitos estatales, con circulación por ministerios y legislaturas.

Este dato es un indicador fuerte de por qué las intendencias quedaron fuera de la ola de outsiders que cruzó en los últimos años a la política argentina. "El acceso a la intendencia es el resultado de una carrera política escalonada dentro del sector público", destaca el estudio. Que además resalta que la elite de los jefes comunales se caracteriza por ser "un cuerpo profesionalizado, con trayectorias estatales extensas y una fuerte diferenciación según el anclaje territorial".

"¿Es posible concebir la intendencia como un espacio para outsiders? –se pregunta el Observatorio de las Elites–. La respuesta es negativa. La ausencia de casos de "puerta giratoria" y la nula incidencia de perfiles puramente privados confirman que el sistema municipal argentino premia la experiencia estatal y la lealtad partidaria. La intendencia no es la puerta de entrada a la política, sino una posición de llegada tras una acumulación sostenida de capital institucional", destaca.

Además, en cuanto a dinámicas partidarias, el estudio observa que en el Conurbano bonaerense muestra más homogeneidad el predominio del Peronismo mientras que en las provincias aparece mayor fragmentación y competitividad, con presencia de frentes locales. "En ambos casos, sin embargo, se confirma que el acceso a la intendencia proviene de cargos públicos inmediatos, consolidando la idea de carreras políticas asentadas en el Estado", subraya el estudio.

Para el Observatorio de las Elites, se consolidan dos modelos diferenciados de liderazgo:

El modelo metropolitano (conurbano): Se apoya en liderazgos más jóvenes, con raíces en el aparato territorial peronista y trayectorias locales densas (concejales, secretarios). Aquí, el capital político territorial desplaza al capital educativo como principal recurso de legitimación.

El modelo federal: Presenta mandatarios locales con mayor edad promedio y una credencialización académica más visible (64% con título universitario como máximo nivel educativo alcanzado). Sus trayectorias son más heterogéneas, combinando experiencias en niveles provinciales y nacionales en un marco de mayor competencia partidaria.

De acuerdo con la investigación, la alta tasa de reelección y la existencia de linajes políticos locales sugieren dificultades para la renovación de la representación. "Quien ejerce la intendencia se erige como actor territorial central que, mediante el control de recursos y redes locales, asegura la estabilidad de las coaliciones políticas en Argentina", advierten las investigadoras.