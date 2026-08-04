El fallido intento de Flavio Briatore y Donald Trump de llevar la Fórmula 1 a Nueva Jersey

El estadounidense se fue a bancarrota por la F1.

Actualmente, la Fórmula 1 tiene tres fechas en los Estados Unidos con las carreras de Austin, Miami y Las Vegas, una consecuencia del impacto que ha tenido la gestión de Liberty Media, que se hizo con los derechos de la máxima categoría en 2017. Si bien el panorama actual muestra una fuerte aceptación del certamen en tierras estadounidenses, lo cierto es que ha sido un mercado muy complicado en el pasado para la F1.

Durante la etapa de Bernie Ecclestone, quien presidió la competencia entre sus inicios hasta 2014, cuando dimitió como resultado del Crashgate del GP de Singapur 2008, episodio en el que también se vio envuelto Flavio Briatore. De hecho, el empresario italiano mantenía una muy buena relación con el entonces presidente de la F1, a tal punto de que fue uno de los encargados de intentar llevar el certamen a los Estados Unidos.

Por aquellos años, la Fórmula 1 todavía estaba bajo la sombra de certámenes como el IndyCar y el Nascar, de manera que no era sencillo ganar mercado, algo que se había visto con los desastrosos intentos en Phoenix e Indianápolis. “Para nosotros era imposible correr en Estados Unidos. Bernie lo intentó. Tuvimos una carrera ridícula en Phoenix sin ningún espectador, y otra en Indianápolis con un montón de problemas”, contó el actual asesor de Alpine en una entrevista con The Race Business.

Ahora bien, había una persona muy interesada en llevar la F1 a su país, tanto que incluso se convirtió en socio de Briatore, aunque el asunto no terminó muy bien. Y es que Donald Trump, convencido de que un Gran Premio en Nueva Jersey iba a causar furor entre los fanáticos, no dudó en invertir millones de dólares en un proyecto que terminó quedando en la nada y dejándolo en una situación bastante complicada.

“Yo intenté con Donald Trump organizar una carrera en Nueva Jersey. No lo conseguimos porque el tipo quería construir el circuito, pero se pasó, acabó en bancarrota”, reveló el italiano sobre el actual presidente de los Estados Unidos. De hecho, incluso hubo una videollamada del estadounidense con Briatore y Ecclestone que terminó por plasmar a Nueva Jersey como el destino ideal debido a las dificultades de establecer un circuito en Nueva York, aunque finalmente ninguna de las dos alternativas funcionaron.

Briatore volvió a la F1 a mediados del 2024.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.