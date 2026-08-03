Myanmar dice que la exlíder detenida Aung San Suu Kyi se reunió con un representante de la Cruz Roja

La exlíder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reúne con el Representante Residente de Myanmar y Jefe de la Delegación ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Arnaude de Baecque, en Naypyidaw, Myanmar

La exlíder de Myanmar Aung San ​Suu Kyi, que se encuentra detenida, se reunió el lunes con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, según informó una portavoz del Gobierno de Myanmar, tras años de dudas sobre la salud y el bienestar de ‌esta mujer de 81 años.

La ganadora del Premio Nobel ‌de la Paz se encuentra detenida desde febrero de 2021, cuando un Gobierno civil elegido democráticamente y dirigido por Suu Kyi fue derrocado por el ejército de Myanmar en un golpe de Estado perpetrado al amanecer, lo que sumió en el caos a esta empobrecida nación del sudeste asiático.

Desde entonces, ha sido difícil determinar el paradero exacto y el estado de salud de Suu Kyi, ya que ningún líder o enviado extranjero se ha reunido con ella públicamente.

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El lunes, Suu Kyi se reunió con Arnaud de Baecque, representante residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Myanmar, en la capital, Naipyidó, según informó la portavoz del Gobierno, Khine Khine Soe, ​en un mensaje a través de ⁠Telegram.

El CICR no respondió a una solicitud de comentarios, y no se pudo determinar de inmediato el propósito de la reunión.

En ‌dos de las cuatro fotografías facilitadas por la portavoz del Gobierno, se ve a Suu Kyi —vestida con ⁠el atuendo tradicional birmano— reunida con De Baecque en una sala con paneles ⁠de madera y escasamente amueblada, en la que solo hay dos sillas y un escritorio.

En otra foto, que ofrece una visión poco habitual del interior de lo que parece ser su residencia, se ve a Suu Kyi cortando una tarta de cumpleaños en la ⁠que figura su nombre, con un perchero y unas cajas de almacenamiento visibles en segundo plano.

Una cuarta fotografía es ​un primer plano de la tarta, en la que se lee "Feliz cumpleaños, tía Suu, 19.6.2026".

Reuters no ‌ha podido verificar de forma independiente el lugar ni la ‌fecha en que se tomaron las imágenes. No se ha encontrado ninguna versión anterior de las imágenes publicada en internet ⁠antes del lunes.

DETENIDA DESDE EL GOLPE DE ESTADO

Nay Phone Latt, portavoz del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra de Myanmar, que agrupa a los restos del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, disuelto por la junta militar, dijo que se estaba a la espera de la confirmación por parte del CICR de la reunión del lunes.

"Dado que la líder nacional fue ​detenida y encarcelada arbitrariamente ‌desde el principio bajo acusaciones falsas, debe ser puesta en libertad de forma incondicional", dijo.

Tras una maratoniana serie de juicios secretos celebrados tras el golpe de Estado, Suu Kyi fue condenada a 33 años de prisión por cargos que iban desde la corrupción y la incitación al fraude electoral hasta la violación de las normas de secreto de Estado.

Sus aliados sostienen que los cargos tenían motivaciones políticas y estaban destinados a marginar a Suu Kyi, posiblemente la ⁠política más popular de este país de 51 millones de habitantes.

La pena se redujo posteriormente a 27 años y, en abril, se rebajó aún más en una sexta parte, lo que le deja aún 18 años por cumplir, según un miembro de su equipo de abogados.

El hijo de Suu Kyi, Kim Aris, dijo a Reuters el pasado diciembre que disponía de poca información sobre su estado de salud —solo recibía datos esporádicos y de segunda mano sobre los problemas cardíacos, óseos y de encías de su madre— y que llevaba años sin saber nada de ella, por lo que temía que pudiera fallecer sin que él se enterara.

TRASLADO AL ARRESTO DOMICILIARIO

Los Gobiernos de Myanmar respaldados por los militares han ‌afirmado en repetidas ocasiones que Suu Kyi goza de "buena salud", a pesar de que ha aumentado la presión internacional sobre el Gobierno de Myanmar para que permita una verificación independiente de su estado de salud.

A finales de abril, tras unas elecciones orquestadas por los militares que permitieron al antiguo líder de la junta, Min Aung Hlaing, convertirse en presidente de Myanmar, las autoridades anunciaron que había sido trasladada a arresto domiciliario.

Tras una reunión celebrada el mes pasado en Bangkok entre el ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar y sus homólogos del bloque ‌regional de la ASEAN, el máximo representante diplomático de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, pidió que se le permitiera acceder a Suu Kyi "para que podamos verificar las afirmaciones" sobre su buen estado de salud.

Sin embargo, el nuevo Gobierno respaldado por los militares se ha mostrado hasta ahora reacio a facilitar ‌el acceso a Suu Kyi, incluida ⁠una solicitud de Filipinas en mayo para que se permitiera a un enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) reunirse con la líder detenida.

Hija del general Aung San, héroe de la independencia del ​país, Suu Kyi permaneció bajo arresto domiciliario durante un total de 15 años bajo la anterior junta militar en la residencia familiar situada junto al lago Inya, en Yangón, donde pronunció sus famosos y apasionados discursos ante multitudes de simpatizantes desde las verjas metálicas de la propiedad.

Con información de Reuters