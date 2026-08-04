El Gobierno de Trump planea vetar componentes chinos para centros de datos, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Cableado en el interior de la sala de datos del complejo de centros de datos de Microsoft, actualmente en construcción en Mount Pleasant, Wisconsin, EEUU

El ​Gobierno de Trump está elaborando una prohibición de las importaciones a Estados Unidos de nuevos modelos de componentes chinos para centros de datos, según han informado a Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto, ‌un intento por proteger la infraestructura que ‌sustenta el auge de la inteligencia artificial.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que supervisa el sector de las telecomunicaciones de EEUU, está trabajando en la medida para prohibir las importaciones de nuevos transceptores ópticos chinos, que permiten que los datos viajen a la velocidad de la luz a través de cables de fibra óptica dentro de los centros de datos. Las autoridades esperan publicarla este año, momento en el que entraría en vigor.

La medida, de la que no se había informado anteriormente, tiene como objetivo impedir que las ​empresas chinas roben datos, instalen ⁠malware o interrumpan el servicio en los centros de datos estadounidenses, que albergan los chips necesarios para entrenar ‌y ejecutar modelos de IA.

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La FCC aún podría modificar o archivar la restricción, subrayaron ⁠las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar ⁠asuntos delicados. En cualquier caso, se trata de un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno de Trump intenta limitar las incursiones tecnológicas chinas en las industrias estadounidenses de vanguardia antes de que se integren en la cadena de ⁠suministro.

"Los transceptores suponen sin duda un riesgo", dijo Divyansh Kaushik, experto en políticas de IA de ​la consultora Beacon Global Strategies, con sede en Washington, D.C. "A medida que se ‌amplía la construcción de centros de datos, hay que ‌asegurarse de que la cadena de suministro de estos centros sea segura desde el principio", añadió.

CHINA RESPONDERÁ ⁠SI ES NECESARIO, SEGÚN LA EMBAJADA

La Casa Blanca y la FCC no respondieron a las solicitudes de comentarios. La embajada china en Washington dijo que Pekín insta a Estados Unidos a "prestar atención a las voces objetivas y racionales de las comunidades empresariales de ambos países" y a "dejar de difamar a las empresas chinas y de ​amenazarlas con sanciones".

"China ‌tomará todas las medidas necesarias en respuesta a cualquier acción que cause un perjuicio sustancial a sus intereses", añadió.

Los miembros del Gobierno partidarios de una línea dura con respecto a China están decididos a evitar otra situación como la de Huawei, en la que los equipos de telecomunicaciones fabricados por la empresa china, sometida a fuertes sanciones, estaban tan profundamente integrados en la ⁠infraestructura estadounidense que los esfuerzos por eliminarlos resultaron lentos, costosos e incompletos.

La FCC ha sido históricamente independiente, pero en junio la Corte Suprema de EEUU respaldó la destitución por parte del presidente Donald Trump de un miembro demócrata de la Comisión Federal de Comercio, ampliando así sus poderes sobre el Gobierno, incluidas determinadas agencias reguladoras.

La prohibición estadounidense de los nuevos modelos de dispositivos chinos para centros de datos afectaría probablemente a la empresa china Zhongji Innolight , uno de los mayores vendedores mundiales de transceptores, que en junio fue incluida en la lista del Pentágono de presuntas empresas chinas ‌respaldadas por el ejército. La inclusión en dicha lista puede ser un presagio de medidas más duras. Innolight no respondió a las solicitudes de comentarios.

Una prohibición también podría aumentar los costos para las empresas estadounidenses de servicios en la nube, como Amazon Web Services , ya que podría obligarlas a recurrir a otros fabricantes, como las empresas con sede en EEUU Coherent y Lumentum , que se beneficiarían de la medida.

Según Counterpoint Research, Innolight cuenta con una cuota de mercado ‌líder del 27% en el mercado mundial de transceptores para centros de datos. Coherent y Lumentum comercializan tecnología competitiva, pero carecen de la escala necesaria para sustituir a los proveedores chinos, según un informe de la Foundation for American Innovation. ‌El informe añade que Innolight ⁠genera el 90% de sus ingresos fuera de China.

AWS, Coherent y Lumentum no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La FCC ha impuesto restricciones similares a los drones, enrutadores, robots ​e inversores chinos, tal y como informó en primicia Reuters.

En consonancia con esas restricciones, la agencia prohibiría todas las importaciones de nuevos modelos de transceptores y, a continuación, eximiría a muchos proveedores no chinos de las restricciones, según indicaron tres de las fuentes.

Con información de Reuters