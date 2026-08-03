Seis petroleros saudíes cambian de rumbo en el golfo de Adén: datos de seguimiento de buques

El tráfico en el puerto de Adén, en el sur de Yemen, se mantiene estable después de que los hutíes afirmaran haber atacado petroleros saudíes

​Seis superpetroleros con bandera de Arabia Saudita han cambiado de rumbo en el ‌golfo de Adén ‌en los últimos días y se dirigen hacia el sur de África tras las amenazas del movimiento hutí de Yemen de atacar a la flota saudí, según mostraron el lunes los datos de seguimiento.

Los petroleros, que viajaban ​sin carga ⁠tras regresar de destinos en Asia, navegaban ‌en formación hacia el sur de ⁠África, en lugar de ⁠optar por atravesar el sur del mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, según ⁠el sistema de seguimiento de buques AIS ​de LSEG y MarineTraffic.

Uno de ‌los petroleros, el Dilam, ‌tenía como destino Gibraltar, según el seguimiento ⁠de buques.

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Bahri, la empresa operadora de los buques con sede en Arabia Saudita, y otras autoridades saudíes no respondieron de inmediato ​a las ‌solicitudes de comentarios.

Los petroleros, cada uno de los cuales puede transportar un máximo de dos millones de barriles de crudo, habían optado por desviar su ⁠ruta por el Cabo teniendo en cuenta la situación de seguridad, según afirmaron dos fuentes del sector, basándose en sus evaluaciones.

Sus travesías supondrán al menos 25 días adicionales de navegación si optan por cruzar el canal de Suez para regresar ‌a los puertos saudíes del mar Rojo, según los cálculos de Reuters.

Los hutíes, alineados con Irán, declararon el 20 de julio un embargo marítimo contra Arabia Saudita, abriendo un nuevo frente contra ‌Estados Unidos y sus aliados en la guerra de Irán.

Los ataques hutíes de los últimos días ‌contra buques ⁠vinculados a Riad llevaron la semana pasada al mercado de seguros marítimos de ​Londres a ampliar su zona de "alto riesgo" en el mar Rojo, añadiendo aguas cercanas a más puertos saudíes.

(Editado en español por Carlos Serrano)