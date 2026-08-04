Messi donó 80.000 euros para los damnificados por los incendios forestales en Madrid

El futbolista argentino Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros destinada a los trabajos de reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una zona severamente golpeada por un incendio forestal que devastó cerca de 30.000 hectáreas en la región capitalina.

El gesto solidario del capitán de la selección argentina fue confirmado y agradecido públicamente este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de sus canales oficiales. La mandataria autonómica destacó la aportación del astro rosarino y expresó que la población madrileña espera recibirlo pronto para brindarle el reconocimiento que merece por su ayuda frente a la emergencia ambiental y social.

El aporte económico canalizará su asistencia a través de una plataforma digital puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en colaboración con CaixaBank, destinada a coordinar donaciones privadas de ciudadanos y empresas mediante diversos medios de pago. La catástrofe forestal afectó a un total de 17 municipios de la comarca —entre ellos Aldea del Fresno, El Escorial, Robledo de Chavela y San Martín de Valdeiglesias—, una área geográfica donde residen más de 56.000 personas que se vieron damnificadas por el avance del fuego.

Con información de EuropaPress.