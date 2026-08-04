EEUU se enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá en amistosos este año

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, luce abatido después de la eliminación de su selección del Mundial

​Estados Unidos comenzará su nueva etapa bajo la ‌dirección del ‌seleccionador Mauricio Pochettino en su propio territorio con amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá este año, informó el martes ​la Federación ⁠Estadounidense de Fútbol.

Estados Unidos ‌recibirá a Perú ⁠el 26 de ⁠septiembre en Orlando, antes de enfrentarse a Chile en St. ⁠Louis, Misuri, tres ​días después.

Renovará su ‌rivalidad de la ‌Concacaf con México con un ⁠partido el 3 de octubre en Glendale, Arizona, antes de medirse ​a ‌Canadá en St. Paul, Minnesota.

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La federación estadounidense anunció el lunes que Pochettino había aceptado dirigir ⁠la selección hasta el Mundial 2030, tras haberla llevado a los octavos de final del torneo de este año.

"Estamos muy ilusionados por ‌comenzar esta nueva etapa de nuestro camino con partidos ante nuestra afición", dijo Pochettino en un comunicado. "Estos partidos ‌ofrecen una gran variedad de experiencias a este grupo de ‌jugadores ⁠ahora que iniciamos este nuevo capítulo de ​la selección".

Con información de Reuters