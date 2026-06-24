Las personas desplazadas regresan a sus hogares en Bir Al-Salasil, en el sur de Líbano

Las ​conversaciones entre Israel y Líbano incluyen el debate de una propuesta respaldada por Estados Unidos para que las fuerzas ‌israelíes cedan al ejército ‌libanés parte del territorio que han invadido durante la guerra con Hezbolá, según fuentes oficiales israelíes y libanesas.

Los responsables israelíes afirmaron que las tropas libanesas implicadas se someterían a un entrenamiento y a un proceso de selección por parte de Estados Unidos para garantizar que no tienen vínculos con Hezbolá, grupo respaldado por Irán, ​mientras que Israel mantendría ⁠una presencia militar en una zona de amortiguación a lo ‌largo de la frontera.

El proyecto "piloto" propuesto se está ⁠debatiendo en la ronda más reciente ⁠de conversaciones entre representantes libaneses e israelíes, que comenzó el martes en Washington.

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Rechazada por Hezbolá, esta vía diplomática ha quedado eclipsada, ya ⁠que Teherán ha convertido a Líbano en un punto ​central de sus negociaciones con EEUU

Al ser ‌preguntado sobre los comentarios de los ‌responsables israelíes, un alto cargo de seguridad libanés dijo que ⁠las conversaciones seguían en curso en Washington y que el miércoles se celebrarían debates específicos entre los mandos militares de ambos países, entre otros temas, sobre las zonas piloto.

El representante libanés ​señaló que ‌las conversaciones se centrarían en un calendario para la retirada y que cualquier plan solo se daría a conocer tras la última jornada de negociaciones, el jueves. El representante no respondió a una solicitud de comentarios ⁠sobre la versión de los responsables israelíes respecto a la evaluación de las tropas libanesas por parte de EEUU

La guerra más reciente entre Hezbolá e Israel estalló cuando el grupo abrió fuego contra Israel en solidaridad con Teherán en los primeros días de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El alto el fuego se ‌ha respetado en gran medida desde el domingo, a pesar de que las fuerzas israelíes siguen desplegadas en el interior del sur de Líbano, donde se han apoderado de una zona de seguridad autoproclamada, alegando que la necesitan para proteger el norte de Israel ‌de un ataque de Hezbolá.

El acuerdo provisional firmado por Irán y EEUU la semana pasada exige a ambos países y a sus aliados que ‌declaren el ⁠cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y que garanticen ​la "integridad territorial y la soberanía" de Líbano.

Con información de Reuters