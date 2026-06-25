Rüdiger sumaría minutos, pero hay pocos cambios ya que DT mantiene la fórmula de Alemania

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Alemania

Antonio Rüdiger estará listo para disfrutar de más minutos de juego, ya que ‌el seleccionador Julian Nagelsmann ‌tiene previsto realizar algunos cambios en la alineación titular de Alemania cuando el equipo intente sumar su tercera victoria en su último partido del Grupo E del Mundial, el jueves frente a Ecuador.

Alemania ya se ha clasificado, pero su defensa se verá puesta a prueba ​en el New ⁠York New Jersey Stadium ante un Ecuador desesperado por ‌salvar una campaña sin victorias y con ⁠el central Nico Schlotterbeck fuera ⁠del torneo por una lesión de tobillo.

El robusto Rüdiger, del Real Madrid, podría ser la solución, tras sustituir al ⁠lesionado Schlotterbeck durante la victoria por 2-1 sobre ​Costa de Marfil la semana pasada y ‌ahora que ya no le ‌duele la rodilla tras someterse a una operación ⁠hace un año.

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"La rodilla ya no le molesta, se siente muy bien y creo que hizo un gran trabajo cuando entró en el partido la última ​vez y ‌mañana hará lo mismo", dijo Nagelsmann, a través de un intérprete. "Esperamos que Antonio vea recompensado su esfuerzo con más minutos de juego".

Los cuatro veces campeones se han redimido en el torneo de ⁠este año, tras no haber logrado superar la fase de grupos en las dos ediciones anteriores. Nagelsmann dijo que no tenía intención de hacer demasiados cambios en el once inicial.

Esto significa que es probable que los aficionados vuelvan a ver al "supersuplente" Deniz Undav en el banquillo de nuevo el jueves, un ‌papel que el delantero del Stuttgart dijo estar encantado de desempeñar tras marcar dos goles en la remontada por 2-1 frente a Costa de Marfil el sábado.

"Si no me pareciera bien (empezar en el banquillo), no estaría aquí en ‌esta rueda de prensa. Intentaré aportar lo mejor de mí mismo, tanto si estoy en el once inicial como si ‌entro más ⁠tarde", dijo a los periodistas.

"He salido desde el banquillo en dos ocasiones y hemos ganado el ​partido, y estoy muy contento por ello... lo más importante es que ganemos el partido".

Con información de Reuters