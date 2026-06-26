Sebastián Beccacece habló tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026: "Dejen celebrar"

Sebastián Beccacece se mostró muy emocionado tras el histórico triunfo de la Selección de Ecuador a Alemania por 2 a 1 en la última fecha del Grupo E, que le valió la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Minutos después del silbatazo final, el entrenador argentino fue consultado acerca de qué sentía al ser parte de "la victoria más importante del fútbol ecuatoriano" y, visiblemente conmocionado, contestó con un pedido: "Dejen disfrutar y celebrar".

"No es lo que significa para mí, es lo que significa para el pueblo. Es para el Ecuador, los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo. Que la dejen disfrutar y celebrar, por favor", respondió el DT de 'La Tri', que finalizó como uno de los mejores terceros clasificados con cuatro unidades. Días antes, había sido blanco de duras críticas por parte de hinchas y periodistas por el empate ante Curazao en la segunda jornada, un resultado que había puesto seriamente en riesgo las posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

Las declaraciones de Sebastián Beccacece en conferencia de prensa: "Siempre se debe pelear hasta el final"

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, Beccacece rescató el trabajo realizado por el seleccionado y volvió a mencionar al pueblo ecuatoriano, al que le dedicó el histórico triunfo: "Demostramos que sabíamos lo que hacíamos. La alegría del triunfo es para un pueblo trabajador y humilde. Hay que encarar todo con optimismo, y cuando vienen las malas, hay que tener fe".

"El problema no son las preguntas, sino cuando se mete temor y culpa. Siempre se debe pelear hasta el final, más allá de que se puede perder. Por eso digo que los dejen celebrar y disfrutar. La propuesta es dejar celebrar al pueblo", continuó, en referencia a los cuestionamientos que recibió después del flojo arranque en el torneo.

Además, el DT se quitó mérito por el resultado logrado y le atribuyó la responsabilidad del éxito a sus futbolistas: "Yo no existo, soy un guía nomás, los chicos son los que cambian la historia. Esto es un juego, ellos se entregan al máximo, pero esto es un juego. Yo no tengo nada qué decir, yo le debo mucho al Ecuador y a los jugadores, porque vivo lo que ellos me han dado. Estoy agradecido por toda la gente ecuatoriana, porque se merecen lo que los chicos les regalaron".

"Yo soy familia, por eso armo los grupos que armo. Al jugador le quiero como a mi familia. Soy un ser emocional y pasional, y lo vivo así, y defiendo a mis jugadores y a mi familia a muerte. Estoy orgulloso de ellos", concluyó el entrenador argentino.

Quiénes son los posibles rivales de Ecuador en 16vos de final

Después de su histórica victoria frente a Alemania por 2 a 1 en Nueva Jersey, Ecuador finalizó como tercero del Grupo E y, gracias a sus cuatro unidades, como uno de los mejores clasificados en esa posición. Si bien aún resta definirse si otro seleccionado lo superará en las próximas horas, 'La Tri' puede cruzarse con el ganador de los grupos A (México), B (Suiza), D (Estados Unidos), G (Egipto / Irán / Bélgica) o L (Inglaterra / Ghana / Croacia).