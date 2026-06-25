Ochoa recibe una despedida perfecta en el Azteca tras la victoria de México sobre República Checa

Si el partido del miércoles en el Mundial supuso la última aparición de Guillermo Ochoa con la camiseta ‌de México, el portero de ‌40 años no podría haber deseado una despedida mejor.

Salió al campo en los últimos 12 minutos, con su equipo ganando 2-0 a República Checa y clasificado para la fase eliminatoria como líder del Grupo A, y Ochoa disfrutó de la ovación de la afición en el Estadio Azteca, el mismo recinto en el que debutó con el club América ​en 2004.

En su ⁠sexta y última participación en un Mundial, Ochoa mantuvo la portería ‌a cero que había iniciado Raúl Rangel, mientras México marcaba ⁠de nuevo en los últimos compases ⁠para acabar ganando por 3-0.

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México jugará en el Azteca en los dieciseisavos de final, pero, salvo que surja una emergencia en la portería, es poco ⁠probable que salga al campo.

El veterano portero, fácilmente reconocible por ​sus rizos, se mostró satisfecho con su papel.

"Mi ‌primer partido, en el Azteca, mi ‌último partido, en el Azteca. Ha sido un precioso capítulo final ⁠de mi carrera", dijo a la televisión mexicana. "Gracias a todos".

"(Estoy) agradecido con la gente, con los compañeros, con el entrenador por dejarme vivir este lindo momento. Me voy con la cabeza en alto, el equipo ​sigue y ‌me voy vacío por haberle dejado todo a la selección", agregó.

Animada por un público vestido de verde, blanco y rojo, México no arrolló a los checos y se llevó una merecida victoria gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones ⁠y Álvaro Fidalgo.

Todo el estadio ovacionó a Ochoa tras el pitido final, una auténtica muestra de respeto hacia un jugador cuyas paradas espectaculares y sus actos de rebeldía en solitario pasaron a formar parte del folclore futbolístico mexicano.

"Es un ejemplo para todos nosotros, es el primero en llegar al gimnasio y el último en marcharse. Esto es la cereza del pastel de ‌una gran carrera. Es un ídolo para nosotros, ha ayudado a guiar al grupo con su experiencia y me alegro mucho por él", dijo Chávez.

Para los aficionados, todo ha seguido el guion ideal: un Mundial en casa, una fase de grupos perfecta y una leyenda que se despide con los ‌cánticos de su nombre resonando en sus oídos.

Ya se atreven a hablar de la posibilidad de un tan esperado regreso a los cuartos de final ‌del Mundial.

México solo ha ⁠llegado a esa fase en dos ocasiones: en 1970 y en 1986, cuando fue sede de las Copas ​del Mundo.

"La noche de Memo Ochoa, se merece todo el cariño que le dan", dijo el director técnico Javier Aguirre a la transmisión oficial.

Con información de Reuters