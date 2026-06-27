En medio del partido entre Uruguay y España, en el cual Fernando Muslera se comió un gol insólito en contra, ya que puso mal las manos y, además, ya había sido responsable de uno de los goles en contra frente a Cabo Verde, Marcelo Bielsa decidió hacer un cambio de arquero. En el medio del partido, el entrenador de la Selección de uruguay "prendió fuego" al arquero y lo cambio por Sergio Rochet.

Sergio Ramón Rochet Álvarez, nacido el 23 de marzo de 1993 en Nueva Palmira, Uruguay, es el arquero titular de la selección uruguaya de fútbol. Con 1,90 metros de estatura, el actual guardameta del S. C. Internacional de Brasil consolidó su posición en el arco charrúa tras un proceso de maduración en el fútbol europeo y sudamericano.

Trayectoria en clubes

Rochet realizó su formación juvenil en Danubio, aunque no llegó a sumar minutos oficiales antes de emigrar al exterior. En 2014 fue transferido al AZ Alkmaar de los Países Bajos, donde disputó tres temporadas en la Eredivisie y sumó experiencia en competencias continentales como la Europa League. Posteriormente, tuvo un paso por el Sivasspor de Turquía entre 2017 y 2019.

El quiebre en su carrera ocurrió en 2019 con su regreso a su país para defender la camiseta de Nacional de Montevideo. En el club tricolor alcanzó la continuidad necesaria, asumió la capitanía y registró una marca de imbatibilidad de 1064 minutos sin recibir goles. Su rendimiento motivó su transferencia en 2023 al Internacional de Porto Alegre, club con el que conquistó el Campeonato Gaúcho