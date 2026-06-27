Uruguay sufre histórica eliminación en el Mundial tras caer ante 1-0 ante España, que gana Grupo G

El árbitro Ismail Elfath muestra una tarjeta roja al uruguayo Agustín Canobbio contra España

Uruguay se convirtió ​el viernes en el primer equipo sudamericano en quedar eliminado del Mundial al caer 1-0 ante España en su último partido del Grupo H ‌del Mundial, tras una pobre campaña ‌en la que apenas sumó dos puntos de nueve posibles.

Álex Baena anotó a los 42 minutos el tanto que le dio a España su segunda victoria en la Copa del Mundo, la dejó como líder del grupo y enterró la ilusión de los uruguayos, que al igual que en Qatar 2022 no lograron superar la primera fase en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

La "celeste" sumó dos empates ​consecutivos ante Arabia Saudita ⁠1-1 y frente a Cabo Verde 2-2 y llegó al cierre de la ‌fase de grupos en el Estadio de Guadalajara con la urgencia ⁠matemática de sumar para sellar su pase a ⁠la ronda de los 32 mejores.

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El equipo del entrenador Marcelo Bielsa sufrió una de las eliminaciones más humillantes de su historia, en un Mundial de 48 equipos en ⁠el que no pudo meterse entre los 32 mejores.

España, por su parte, ​que tropezó inesperadamente en su debut con un deslucido ‌empate 0-0 frente a la sorpresiva escuadra ‌de Cabo Verde, sacó a relucir su chapa de candidata al golear por ⁠4-0 a Arabia Saudita. Con el resultado del viernes, el equipo de Luis de la Fuente sumó siete unidades y se medirá con el segundo del Grupo J, que se definirá el sábado.

En el partido disputado en Guadalajara, España sorprendió en ​el primer minuto ‌con una llegada de Mikel Oyarzabal que salió apenas desviada tras un error de la zaga uruguaya, en una jugada asistida por Lamine Yamal, quien volvió a intentar a los 17 minutos con un zurdazo que fue contenido por la defensa.

El campeón europeo dominó las primeras escenas ante un ⁠equipo uruguayo que se enfocó en neutralizar el juego colectivo de su rival a través de un estricto orden defensivo.

Tras la pausa de hidratación, Uruguay buscó la apertura cuando Federico Valverde recuperó el balón y asistió a Darwin Núñez, quien en lugar de rematar al arco buscó sin éxito un pase de taco. Diez minutos después, Uruguay tuvo otra clara ocasión con un fuerte disparo de Rodrigo Bentancur que pasó apenas por encima ‌del travesaño.

Pero España plasmó su control poco antes de ir a los vestuarios con el tanto de Baena, quien recibió un centro de Marcos Llorente desde el costado derecho y envió al medio del arco un balón que se resbaló de las manos del portero Fernando Muslera, en un tremendo error de reacción.

Muslera fue reemplazado por Sergio Rochet ‌en el entretiempo, en el que Uruguay se quedó también sin el mediocampista Manuel Ugarte por lesión.

Uruguay salió a la segunda mitad con más empuje e intentó hasta el final, ‌forzando al portero ⁠Unai Simón en más de una ocasión.

El conjunto europeo tuvo la chance de aumentar la cuenta a los 85 minutos, cuando Ferran ​Torres quedó solo frente a Roche con la valla a disposición, pero mandó el balón al travesaño.

A los 95, Uruguay se quedó con 10 por la expulsión por roja directa de Agustín Canobbio tras una fuerte falta sobre Pau Cubarsí.

(Escrito por Daniela Desantis)