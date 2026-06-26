Ver Paraguay vs. Australia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Paraguay enfrenta a Australia por la fecha 3 del Mundial.

Paraguay entró en la fase de a todo o nada. Sabe que no tiene margen de error, pero también que depende de sí mismo. Este jueves enfrenta a las 23 horas a Australia en San Francisco, por la fecha 3 del Grupo D en esta apasionante Copa del Mundo. Un partido con sabor a final, al saber ambos que en caso de ganar se asegurarán el segundo puesto y, junto a ese lugar, la clasificación a la instancia de 16avos de final.

El equipo de Gustavo Alfaro comenzó muy mal este Mundial 2026, con una dura goleada frente a Estados Unidos. Un partido en el que no le salió absolutamente nada y que lo dejaba cerca de la eliminación. Pero frente a Turquía la ilusión renació en el conjunto guaraní, que se puso 1 a 0 rápidamente con gol de Matías Galarza Fonda y aguantó todo el segundo tiempo la ventaja con un jugador menos por la expulsión de Miguel Almirón. Una victoria que le devolvió las esperanzas.

Por dónde ver Paraguay vs Australia por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Paraguay y Australia será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y Telefé.

Gustavo Alfaro mete mano en el equipo

El entrenador de Paraguay se encuentra ante la necesidad de meter un cambio obligado por la expulsión de Miguel Almirón frente a Turquía. Su reemplazo sería Maurício Magalhaes Prado, un volante ofensivo del Palmeiras nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo para este Mundial 2026, que cumpliría la misma función que el talentoso 10 del Atlanta United e intentará ser socio de Julio Enciso, el mejor jugador que tiene el equipo en la actualidad y de buen partido ante los europeos.

Gustavo Alfaro busca la clasificación a la siguiente ronda.

La otra variante que analizó Alfaro es la de meter a Gabriel Ávalos de titular en lugar de Isidro Pitta, que no peso demasiado frente al conjunto turco y le dejó dudas al técnico, que ya había probado con Antonio Sanabria en el debut frente a Estados Unidos. Un escenario que le abre la chance al delantero de Independiente, que viene de tener un muy buen semestre y llega con gran confianza a esta Copa del Mundo. El resto del equipo se mantendrá con respecto al partido pasado, en busca de lograr un pase a 16avos que hace una semana parecía una hazaña y hoy depende de sí mismo.

Qué necesita Paraguay para clasificar