DT de Noruega dice que el Mundial es una "olla a presión" y actuará con inteligencia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

El técnico de Noruega, Stale Solbakken, dijo el jueves que dará descanso a algunos jugadores para el último partido del ‌Grupo I del Mundial que ‌su equipo disputará el viernes ante Francia, ya que el torneo les está suponiendo una gran presión física y mental, con la fase eliminatoria a la vuelta de la esquina.

Ambos equipos se han asegurado su pase a la ronda de los 32 mejores tras ganar sus dos primeros partidos, y a los franceses les basta un empate para terminar primeros ​gracias a su mejor ⁠diferencia de gol.

Francia, cuyo seleccionador, Didier Deschamps, se encuentra en su ‌país para asistir al funeral de su madre y no ⁠estará en el banquillo, está ansiosa por ⁠terminar primera para evitar largos desplazamientos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El máximo goleador de Noruega, Erling Haaland, dijo hace unos días que "no le importaba demasiado el partido contra Francia" porque ⁠su selección ya se había asegurado el pase a la ​siguiente ronda en su primera participación en un Mundial ‌en 28 años.

"Es un partido importante (frente ‌a Francia), pero lo más importante es la ronda de 32", ⁠dijo Solbakken en rueda de prensa.

"Conociendo los requisitos (...) no sabemos cuántos partidos tendremos que disputar. Es 100% seguro que necesitaremos estar descansados, tanto mental como físicamente, para la ronda de los 32 mejores. Podría darse el caso ​de que ‌tuviéramos que jugar 30 minutos de prórroga o una tanda de penales".

"Hay quien argumenta que estos jugadores están acostumbrados a jugar cada tres días, pero aquí hay muchísima presión. Es como una olla a presión", añadió.

Varios de sus jugadores sufrieron calambres en ⁠la victoria 3-2 sobre Senegal, y Solbakken lo achacó a la elevada humedad de Nueva York y a que algunos de ellos no se habían hidratado lo suficiente.

El entrenador dijo que Noruega tendría que actuar con inteligencia a partir de ahora y planificar su recorrido en el torneo, teniendo en cuenta varias variables. Ni Francia ni Noruega conocen aún a sus rivales en la fase eliminatoria, ‌ni dónde jugarán.

"Estamos muy contentos de tener seis puntos. Podemos aprender mucho de Francia porque ya han pasado por esta situación. Van a disputar el tercer partido y darán descanso a algunos jugadores. No debemos ser demasiado ambiciosos. Tenemos que ser más inteligentes que ambiciosos".

Solbakken señaló que, aunque el partido ‌del viernes enfrentará al delantero francés Kylian Mbappé con Haaland —ambos con cuatro goles en dos partidos—, su atacante es un auténtico jugador de equipo y no busca ‌la corona de ⁠máximo goleador.

"No está centrado en ser el máximo goleador. Está centrado en el equipo y es un jugador de ​equipo que se alegra cuando un compañero marca", dijo Solbakken. "Tiene instinto de gol y quiere marcar, pero su mayor fortaleza es que antepone el equipo a todo lo demás".

Con información de Reuters