Países Bajos se impone con facilidad a Túnez por 3-1 y gana el Grupo F

Países Bajos se aseguró el primer puesto del Grupo F del Mundial con una cómoda victoria por 3-1 sobre Túnez el jueves, aprovechando otra actuación plagada de errores de su rival, cuyo desastroso torneo llegó a su fin acumulando tres derrotas.
El partido comenzó como una pesadilla para Túnez, ya que Ellyes Skhiri desvió un centro de Denzel Dumfries hacia su propia portería en el minuto tres.
Brian Brobbey duplicó la ventaja neerlandesa cuatro minutos más tarde, cuando Virgil van Dijk cabeceó el balón al área, dejando a Brobbey con un remate sencillo a bocajarro tras una jugada a balón parado bien aprovechada.
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El tunecino Hazem Mastouri recortó distancias con un potente cabezazo a la salida de un tiro de esquina en el minuto 54, pero Jan Paul van Hecke volvió a marcar ocho minutos más tarde al desviar de cabeza un córner de Tijjani Reijnders en el primer palo; el balón rebotó en la cabeza de Anis Slimane antes de entrar en la portería.
La derrota de Túnez puso fin a una campaña desastrosa, marcada por abultadas derrotas ante Suecia y Japón, y por el despido del seleccionador Sabri Lamouchi tras un solo partido.
Con información de Reuters