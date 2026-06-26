Países Bajos se impone con facilidad a Túnez por 3-1 y gana el Grupo F

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez contra Países Bajos

Países Bajos se aseguró el primer puesto ‌del Grupo ‌F del Mundial con una cómoda victoria por 3-1 sobre Túnez el jueves, aprovechando otra actuación plagada de errores de su rival, cuyo desastroso torneo llegó ​a su ⁠fin acumulando tres derrotas.

El partido ‌comenzó como una pesadilla ⁠para Túnez, ya ⁠que Ellyes Skhiri desvió un centro de Denzel Dumfries hacia su propia ⁠portería en el minuto ​tres.

Brian Brobbey duplicó la ‌ventaja neerlandesa cuatro ‌minutos más tarde, cuando Virgil ⁠van Dijk cabeceó el balón al área, dejando a Brobbey con un remate sencillo a ​bocajarro ‌tras una jugada a balón parado bien aprovechada.

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El tunecino Hazem Mastouri recortó distancias con un potente cabezazo a ⁠la salida de un tiro de esquina en el minuto 54, pero Jan Paul van Hecke volvió a marcar ocho minutos más tarde al desviar de cabeza un ‌córner de Tijjani Reijnders en el primer palo; el balón rebotó en la cabeza de Anis Slimane antes de entrar en la ‌portería.

La derrota de Túnez puso fin a una campaña desastrosa, marcada por ‌abultadas ⁠derrotas ante Suecia y Japón, y por el despido ​del seleccionador Sabri Lamouchi tras un solo partido.

Con información de Reuters