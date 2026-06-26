El conductor del Chiringuito de España se la pudrió al Pollo Vignolo: "Durante muchos años"

Vignolo se cruzó con Pedrerol.

El Mundial 2026 no solo se juega en las canchas. También se libra un ida y vuelta mediático entre Argentina y España, y esta vez el cruce tuvo como protagonistas a dos pesos pesados de la televisión: Sebastián Vignolo, desde ESPN, y Josep Pedrerol, al frente de El Chiringuito.

Vignolo habló sobre Pedrerol

Todo empezó con un editorial de Vignolo, que apuntó contra la lectura que se hace en España sobre el periodismo argentino. "Hoy vi el Chiringuito; el conductor decía que los medios argentinos no valoran al seleccionado español. Se valora a España; lo que no valoran son ustedes", disparó el relator.

El Pollo fue por más y deslizó que la candidatura de la Roja se ve con más fe desde afuera que dentro de España: "Lo vemos más candidato los que no estamos en España que los propios españoles. Tienen que madurar, es un equipo joven". Y sumó una aclaración sobre otro tema caliente: "Escuché que nosotros no queremos jugar con Uruguay, y es porque es un clásico".

La dura respuesta de Pedrerol contra el Pollo Vignolo

Del otro lado del Atlántico, Pedrerol no dejó pasar la chance de contestar. Y eligió un terreno sensible para cualquier argentino: la relación histórica del país con su máxima figura.

Acá llega la parte más picante del cruce. El conductor español sostuvo que, durante años, fue España y no Argentina la que bancó a Lionel Messi. "Argentina dudó de su selección y durante muchos años dudaron de Leo Messi. Messi era más querido en España que en Argentina", afirmó en su programa.

Y redobló la apuesta con una frase pensada para incomodar: "En España lo apoyábamos, lo admirábamos, y en Argentina consideraban que era un argentino de segunda".

El ida y vuelta reavivó una vieja discusión que parecía saldada después de la consagración en Qatar 2022: el largo período en el que una parte del público argentino le reprochaba a Messi no "sentir" la camiseta. Esa etapa quedó atrás, pero el comentario de Pedrerol volvió a tocar la herida en plena previa de un Mundial en el que la Selección, otra vez con Messi como bandera, busca defender la corona.