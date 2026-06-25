Histórico: Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur en el Mundial 2026 y pasó de ronda por primera vez

El Mundial de 2026 no da tregua y el Estadio Monterrey fue testigo de un choque de estilos que terminó dándole vida a una de las selecciones africanas más combativas del certamen. En un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, Sudáfrica derrotó a Corea del Sur por 1-0, rompiendo los pronósticos y apretando la tabla de posiciones a niveles críticos.

El equipo dirigido por el belga Hugo Broos, que venía golpeado tras su debut, plantó un bloque defensivo sumamente sólido y apostó a las transiciones rápidas. Del otro lado, los surcoreanos comandados por Hong Myung-bo intentaron imponer sus condiciones desde la posesión y el desequilibrio de sus individualidades, pero chocaron una y otra vez contra un muro.

Los primeros 45 minutos fueron una batalla de pizarras. Corea del Sur intentó lastimar con la velocidad de Hwang Hee-chan y el criterio de Lee Kang-in en tres cuartos de cancha, pero la zaga sudafricana, comandada por Ime Okon, se mostró imperial. Los Bafana Bafana, lejos de meterse atrás por temor, presionaron en las zonas clave del mediocampo con Sithole y Mbatha, neutralizando los circuitos asiáticos. El descanso llegó con un cerrado 0-0 que reflejaba la tensión de lo que se estaban jugando.

Buscando mayor agresividad, el seleccionador surcoreano mandó a la cancha a su gran estrella, Son Heung-min, al inicio del complemento. Sin embargo, cuando los asiáticos parecían acomodarse mejor, llegó el mazazo africano.

Al minuto 63, tras una rápida salida y una desatención en el retroceso coreano, el delantero Thapelo Maseko encontró el espacio justo para definir y batir al arquero Kim Seung-gyu. El gol fue convalidado tras una breve revisión del VAR, desatando la euforia en el banco sudafricana.

Resistencia heroica y frustración coreana

Herida en su orgullo, Corea del Sur volcó todas sus naves al ataque. Hong Myung-bo refrescó la ofensiva con el ingreso del espigado Cho Gue-sung, pero la puntería no estuvo fina. A pesar de los intentos desesperados en los minutos finales y de poblar el área rival, el arquero sudafricano Ronwen Williams respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

La fricción subió en el cierre, lo que se tradujo en tarjetas amarillas para Aubrey Modiba en los locales y para Cho Gue-sung en la visita, reflejo de la desesperación coreana que vio cómo se le escapaban tres puntos clave.