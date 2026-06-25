DT Marruecos cree en sus aspiraciones para el Mundial, pero se muestra decepcionado tras quedar segundo del grupo

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos vs Haití

Marruecos tiene potencial para proclamarse campeón del mundo, tras haber alcanzado las semifinales en Qatar hace cuatro ‌años, dijo el seleccionador, ‌Mohamed Ouahbi, luego de que el equipo se clasificara el miércoles para los dieciseisavos de final del torneo.

"Marruecos ha entrado en una dimensión completamente nueva, y formamos parte de un nuevo impulso en el que realmente tenemos que creer que podemos ganar el título", dijo el Dt a periodistas tras ​la victoria por 4-2 ⁠sobre Haití en su último partido de la fase ‌de grupos.

"¿Cómo alcanzamos este objetivo? Bueno, de nuevo, ⁠como he dicho antes, tenemos que ⁠comprometernos al 100%. Hoy contamos con los mejores ingredientes necesarios para convertirnos en la mejor selección, y creemos que podemos hacerlo; ⁠los jugadores creen en ello, al igual que el ​cuerpo técnico", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ouahbi reconoció que estaban decepcionados ‌por haber perdido el primer ‌puesto del grupo, pero señaló que no era ninguna sorpresa ⁠que tuvieran que sufrir ante una selección de Haití que ya estaba eliminada.

El entrenador señaló que antes del partido esperaban arrebatarle a Brasil el primer puesto del Grupo C, ​pero que ‌su victoria por 4-2 sobre Haití no fue suficiente y terminaron segundos por diferencia de goles después de que Brasil venciera a Escocia por 3-0 en Miami.

"Buscábamos el primer puesto del grupo, pero Haití no tenía ⁠nada que perder y jugó un buen partido de transición, así que no fue un partido fácil para nosotros", dijo Ouahbi.

"Fue un partido en el que conseguimos unas estadísticas muy buenas y tuvimos muchas ocasiones, y estoy muy contento con todos los jugadores. Dominamos el partido de principio a fin. No fue ninguna sorpresa ‌que Haití jugara con pasión. Iban a darlo todo en todo momento y jugaron con más libertad porque ya estaban eliminados".

Como segundos del grupo, Marruecos jugará el lunes en Monterrey frente al ganador del Grupo F, que serán Japón, Países Bajos o ‌Suecia.

"No tengo ninguna preferencia y, de todos modos, no hay mucho que pueda hacer al respecto", añadió el seleccionador.

"Son tres equipos con tres ‌estilos diferentes, ⁠y tendremos que estar preparados. Esto es el Mundial y hemos venido aquí por una razón, con ​mucha ambición, y al final hay que jugar ante lo que se te ponga por delante".

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición de Christian Radnedge; editado en español por Daniela Desantis)