Costa de Marfil merece clasificar a fase eliminatoria del Mundial, dice DT Fae

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Costa de Marfil contra Ecuador

El ​seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo el miércoles que su equipo ha demostrado en sus dos primeros partidos ‌del Mundial que merece ‌clasificar a la fase eliminatoria por primera vez, mientras se prepara para su último partido del Grupo E contra Curazao.

La selección africana venció a Ecuador por 1-0 en su debut e iba ganando a Alemania en su segundo partido, antes de encajar dos goles en la segunda parte y acabar perdiendo por 2-1.

"Creo que ​la clave está ⁠en nuestra capacidad para mostrar la misma seriedad, la misma mentalidad ‌y la misma intensidad que demostramos contra Ecuador ⁠y Alemania", dijo Fae en la víspera ⁠del partido del jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que si respetamos a nuestro rival y rendimos bien en esos aspectos que acabo de mencionar, tendremos opciones de ⁠clasificarnos para los dieciseisavos de final", agregó.

El reto puede ​ser tanto mental como físico tras el gol ‌de la victoria de Deniz Undav ‌para Alemania en el tiempo de descuento. La situación podría ⁠haber sido muy diferente si Simon Adingra hubiera aprovechado mejor una excelente ocasión en el minuto 87.

"Simon falló una ocasión, como le pasa a cualquier futbolista. Personalmente, no le culpo en absoluto ​por ello, ‌y eso es lo que le dije, eso es lo que le dije al grupo. Les dije que no tengo ningún problema en particular con los errores técnicos, lo más importante para mí era que volviera a ⁠concentrarse en el juego porque marcará más goles con Costa de Marfil", explicó.

"Desgraciadamente, también fallará otras ocasiones, pero en realidad esa jugada no ha cambiado en absoluto mi confianza en Simon", aseguró.

Fae declinó dar información actualizada sobre el defensa Wilfried Singo, que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en el minuto 82 del partido contra Alemania.

La ‌Federación de Costa de Marfil emitió un comunicado en el que afirmó que los exámenes realizados tras el partido fueron alentadores.

En cuanto al rival del jueves, Fae elogió la resistencia de Curazao tras su primer partido de la fase de grupos.

"Se trata de un equipo que, ‌tras una derrota por 7-1 ante Alemania, logró encontrar la fortaleza mental necesaria para empatar contra Ecuador. Es un equipo muy agresivo, cuenta con ‌delanteros capaces de ⁠marcar la diferencia a nivel individual, juegan con mucho trabajo en equipo", señaló.

"Nos espera un partido difícil, ​como todos los de un Mundial, sobre todo porque su empate contra Ecuador aún les da opciones de clasificarse para la segunda ronda", apuntó.

(Edición de Peter Rutherford. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)