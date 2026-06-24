Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 24 de junio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 1 hora
El ritual del bolillero: cómo se eligen los 6 números que te pueden llenar de guita en el Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
El Quini 6 no es solo suerte: es un ritual. Todo empieza en un bolillero que mezcla 46 números, del 00 al 45. Ahí adentro bailan las ilusiones de millones de argentinos. Solo 6 bolillas van a salir y, si las tenés en tu boleta, te llevás el pozo millonario en cualquiera de sus modalidades: Tradicional, Segunda o Revancha.
El sorteo está por comenzar. La cita es a las 21:15 en punto. Prepará la boleta, respirá hondo y cruzá los dedos. ¿Tenés un número de la suerte? Contanos tu pálpito acá abajo y no duermas, que la suerte está a punto de girar.
Hace 1 hora
¡Siempre Sale, nunca falla! Hoy hay un ganador cantado, ¿será tu boleta la afortunada?
¿Ya tenés tu pálpito para el Siempre Sale?
Esta modalidad es un relámpago de esperanza: como su nombre lo indica, Siempre Sale ganador. No importa si los astros se resisten y nadie pega los 6 números, el pozo millonario se reparte igual. Si no hay ganador con 6 aciertos, la guita va directo a los que tengan 5. ¿Tampoco? Entonces se celebra entre los de 4. ¡Es imposible que la plata se quede en el chiflete!
Así que no duermas, agarrá tu boleta y ponete cómodo que a las 21:15 en punto arranca la magia. Dejá tu pálpito en los comentarios y contale al país cómo vas a gritar ¡Quini! cuando salgan tus números.
Hace 1 hora
Ni magia ni chamuyo: así se eligen los números del Quini 6 que pueden cambiar tu vida hoy
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy te contamos el secreto mejor guardado (y más simple) del Quini 6: ¿cómo se eligen los números? Todo arranca con un bolillero lleno de 46 bolillas, que van del 00 al 45. De ahí se extraen 6, y esas seis son las que definen si te llevás el pozo millonario. Así de fácil, pero también así de caprichosa es la suerte. Si acertás las 6 en cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), el pozo es todo tuyo. Así que agarrá la boleta y no te duermas: el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Dejanos acá abajo tu pálpito, y después volvé a El Destape para controlar si la diosa fortuna te dio el sí.
Hace 2 horas
Una boleta, dos chances: ¿ya activaste La Segunda para el Tradicional de esta noche?
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 en punto, el Quini 6 vuelve a poner toda la suerte sobre la mesa con un pozo millonario que no te podés perder. Pero ojo, porque hay un detalle que muchos dejan pasar y que puede cambiarlo todo: cuando jugás tus 6 números, automáticamente estás participando del sorteo Tradicional. Sin embargo, con solo un pequeño costo extra, esos mismos números también entran en La Segunda, un sorteo independiente que reparte otro pozo millonario aparte. Es decir, una misma boleta, pero el doble de chances de pegar el grito sagrado.
El truco que multiplica tu suerte
No duermas, apostador. Si todavía no marcaste el casillero de La Segunda, estás dejando pasar la oportunidad de llevarte dos premios en una sola noche. El sorteo arranca a las 21:15 hs y, como siempre, te invitamos a que nos dejes tu pálpito acá abajo: ¿qué números te susurra la suerte para esta noche?