Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 24 de junio

¿Ya tenés tu pálpito?

El Quini 6 no es solo suerte: es un ritual. Todo empieza en un bolillero que mezcla 46 números, del 00 al 45. Ahí adentro bailan las ilusiones de millones de argentinos. Solo 6 bolillas van a salir y, si las tenés en tu boleta, te llevás el pozo millonario en cualquiera de sus modalidades: Tradicional, Segunda o Revancha.

El sorteo está por comenzar. La cita es a las 21:15 en punto. Prepará la boleta, respirá hondo y cruzá los dedos. ¿Tenés un número de la suerte? Contanos tu pálpito acá abajo y no duermas, que la suerte está a punto de girar.