Japón empata 1-1 con Suecia y termina segundo en el Grupo F

Japón empató el jueves a 1-1 con Suecia, lo que le valió quedar segundo en el Grupo F del Mundial y clasificarse para enfrentar en la fase eliminatoria a Brasil, pentacampeón del mundo, después de que un gol de Anthony Elanga neutralizara el tanto inicial de Daizen Maeda.
El japonés Maeda rompió el empate al comienzo de la segunda parte, tras una primera mitad muy cautelosa, cuando calculó a la perfección su carrera hacia el área y remató un pase milimétrico de Ritsu Doan.
Suecia respondió minutos después, cuando Elanga condujo el balón y lanzó un disparo desde lejos que superó al portero japonés, Zion Suzuki. Alexander Isak estuvo a punto de dar la victoria a Suecia en el tiempo de descuento de la segunda parte, pero Suzuki logró desviar su remate de cabeza al travesaño.
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Japón terminó con cinco puntos, por detrás de los neerlandeses, líderes del grupo con siete puntos. Japón se enfrentará a Brasil en los dieciseisavos de final el lunes en Houston, mientras que Suecia pasó de ronda con cuatro puntos como uno de los mejores terceros.
Con información de Reuters