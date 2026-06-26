Japón empata 1-1 con Suecia y termina segundo en el Grupo F

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón contra Suecia

Japón empató el jueves a 1-1 con Suecia, ‌lo que le ‌valió quedar segundo en el Grupo F del Mundial y clasificarse para enfrentar en la fase eliminatoria a Brasil, pentacampeón del mundo, después de ​que un ⁠gol de Anthony Elanga neutralizara ‌el tanto inicial ⁠de Daizen Maeda.

El japonés ⁠Maeda rompió el empate al comienzo de la segunda parte, tras ⁠una primera mitad muy ​cautelosa, cuando calculó a ‌la perfección su ‌carrera hacia el área y ⁠remató un pase milimétrico de Ritsu Doan.

Suecia respondió minutos después, cuando Elanga condujo ​el balón ‌y lanzó un disparo desde lejos que superó al portero japonés, Zion Suzuki. Alexander Isak estuvo a ⁠punto de dar la victoria a Suecia en el tiempo de descuento de la segunda parte, pero Suzuki logró desviar su remate de cabeza al travesaño.

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Japón terminó ‌con cinco puntos, por detrás de los neerlandeses, líderes del grupo con siete puntos. Japón se enfrentará a Brasil en los ‌dieciseisavos de final el lunes en Houston, mientras que Suecia pasó ‌de ronda ⁠con cuatro puntos como uno de los ​mejores terceros.

Con información de Reuters