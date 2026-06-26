DT alemán Nagelsmann sacará lecciones de derrota ante Ecuador para afrontar la fase eliminatoria

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania

Por Nicholas ​P. Brown

EAST RUTHERFORD, EEUU, 25 jun (Reuters) - El director técnico de Alemania, Julian ‌Nagelsmann, se ‌mostró sereno el jueves tras la derrota de su equipo ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos del Mundial, y aseguró que están preparados para centrarse en ​la fase ⁠eliminatoria.

Alemania, que ya se había clasificado, ‌cayó derrotada a pesar ⁠de adelantarse pronto en ⁠el marcador gracias a un gol de Leroy Sané. El tetracampeón del mundo se ⁠enfrentará el lunes en Boston ​a uno de los ‌ocho mejores terceros de ‌grupo en los dieciseisavos de final, ⁠aunque su rival todavía debe definirse.

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"Tenemos que aprender de (la derrota) y mejorar, pero también tenemos que mirar ​hacia adelante. ‌El lunes es importante que empecemos bien", dijo Nagelsmann en rueda de prensa.

Nagelsmann señaló que el equipo tiene que mostrarse más ⁠tranquilo y activo en determinadas situaciones para evitar desperdiciar las ventajas.

"Cuando tienes un comienzo tan bueno y te pones por delante en el marcador, hay que ser paciente para encontrar los espacios que ‌permitan construir el juego. Hoy hemos perdido un poco el control tras adelantarnos", reconoció.

El entrenador realizó varios cambios durante el partido, entre ellos la sustitución ‌de Aleksandar Pavlovic en el descanso y la de Felix Nmecha en el minuto ‌64.

Respecto a ⁠la alineación titular del próximo encuentro, el director técnico dijo ​que la decidirá tras el entrenamiento del domingo.

Con información de Reuters